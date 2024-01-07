مانشستر سيتي يتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه الخماسي على هدرسفيلد

وتعرَّض سيتي، الذي لعب بتشكيلة قوية، لانتكاسة عندما فقد مدافعه مانويل أكانغي بسبب الإصابة في بداية الشوط الأول، لكن الإنهاء الرائع لفودن، وعودة دي بروين، منحا المدرب بيب غوارديولا الكثير من السعادة.

وسجل فيل فودن هدفين، فيما عاد كيفن دي بروين صانع اللعب بعد غياب 4 أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتأخر هدرسفيلد، الذي يقترب مباشرة من منطقة الهبوط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في الدقيقة 33 عندما سدد فودن الكرة في الشباك من زاوية ضيقة، وأضاف المهاجم خوليان ألفاريز الهدف الثاني بعد 4 دقائق.

ودخل دي بروين لأرض الملعب في الدقيقة 57، وأضاف سيتي الهدف الثالث بعدها بدقيقة عندما حاول أوسكار بوب الجناح النرويجي التمرير إلى زميله البلجيكي في الزاوية البعيدة، لكنه شاهد التمرير العرضية تغير اتجاهها داخل الشباك لتصبح النتيجة 3-صفر.

وأضاف "فودن" هدفه الثاني بتسديدة دقيقة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 65، وبعدها بتسع دقائق مررَّ دي بروين لزميله البديل جيريمي دوكو ليختتم أهداف فريقه.