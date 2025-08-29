لابورتا يستلقي على ظهره في معقل برشلونة (صور)

أثارت صورة مسربة لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا وهو مستلقٍ على عشب ملعب كامب نو، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا التسريب في وقت حساس، حيث يقترب برشلونة من إنهاء مرحلة مهمة من مشروع تجديد ملعب سبوتيفاي كامب نو، الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار يورو.

ووفقاً لتقارير صحفية، يستهدف النادي العودة إلى الملعب في مباراته أمام فالنسيا في 14 سبتمبر 2025، بسعة مخفضة تصل إلى حوالي 27,000 متفرج، مع التركيز على إعادة فتح مناطق محددة مثل المنصة الرئيسة والجزء الجنوبي.

ولكن لم يصدر أي بيان رسمي بشأن موعد العودة حتى الآن حيث أشارت تقارير أخرى إلى أن الموعد المتوقع هو الأحد 21 سبتمبر، عندما يستضيفون خيتافي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

لابورتا يثير الجدل

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية صورة، ظهر فيها لابورتا ملقى على أرض الملعب محاطاً بمجموعة من الأشخاص، مع تعليق يشير إلى إمكانية أن تكون إشارة إلى اقتراب عودة النادي إلى معقله التاريخي بعد فترة طويلة من التجديدات.

الصورة، التي تُظهر لابورتا في وضعية غير تقليدية على خط الوسط في الملعب، أثارت تساؤلات حول الغرض منها. هل هي جزء من حملة ترويجية للعودة إلى كامب نو؟ أم مجرد لحظة عفوية خلال زيارة للملعب؟.

وفيما يلي صور لابورتا وهو مستلق على ملعب كامب نو: