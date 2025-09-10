ماذا قال سكالوني عن خسارة الأرجنتين أمام الإكوادور دون ميسي؟

قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إنه كان بإمكان فريقه تقديم المزيد خلال الخسارة أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026، اليوم الأربعاء، لكن ذلك لم يحدث.

وفازت الإكوادور 1-0 على ضيفتها الأرجنتين في ختام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مباراة غاب عنها الأسطورة ليونيل ميسي.

أخبار ذات علاقة ميسي لعب لآخر مرة في الأرجنتين.. كم مباراة بقيت لكريستيانو رونالدو في البرتغال؟

أخبار ذات علاقة أشياء لا تقدر بثمن.. ميسي يكبد منتخب الأرجنتين 4 خسائر فادحة

وقال سكالوني في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على الإنترنت: "عندما يلعب المنافس بصورة جيدة، هناك أوقات تضطر فيها للمعاناة، وقد حدث ذلك".

وشهد اللقاء حالة طرد واحدة من كل فريق، إذ تلقى نيكولاس أوتاميندي، مدافع الأرجنتين، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 31، قبل أن يُطرد موزيس كايسيدو، لاعب خط وسط الإكوادور، في الدقيقة 50 لحصوله على الإنذار الثاني.

أخبار ذات علاقة سأبكي بسببكم.. لحظة مؤثرة بين ميسي وزميله في منتخب الأرجنتين (فيديو)

وأضاف: "دخلنا الشوط الثاني خائفين من بطاقة حمراء أخرى، وعندها انحرفت المباراة قليلاً عن مسارها، ويَحاول الفريق دائماً الحفاظ على توازنه بطريقته الخاصة".

وتابع: "أعتقد أن الشوط الثاني كان لنا، وأعتقد أنه كان بإمكاننا تقديم المزيد، لكن ذلك لم يحدث".

وأكمل: "من الصعب تحليل المباراة؛ لأن الأداء بعد الطرد كان مختلفاً".

وعن السبب وراء غياب ميسي عن المواجهة، أشار: "دعونا نأمل أن يكون ليو بخير، لقد اتخذنا قراراً بعدم المخاطرة به".

وتصدرت الأرجنتين، التي ستحاول الدفاع عن لقب كأس العالم العام المقبل، تصفيات أمريكا الجنوبية رغم توقف رصيدها عند 39 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الإكوادور.