مفاجأة.. كولر يوافق على رحيل 10 نجوم عن الأهلي المصري

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن كولر ناقش مع الخطيب عدة أمور خاصة بفريق الكرة، وأن المدرب السويسري لا يمانع في رحيل عدد كبير من اللاعبين، حال وصول عروض احتراف لهم، أو رغبة النادي في الاستفادة من وراء بيعهم ماديًّا، أو استغلالهم في إبرام صفقات من أندية أخرى.

وتابع المصدر أن عدد اللاعبين الذين رحب كولر برحيلهم سواء للإعارة أو البيع النهائي وصل إلى 10 لاعبين.

وبسؤاله عن أسماء اللاعبين المرشحين للخروج من الأهلي قال: "بيرسي تاو، أليو ديانغ، رضا سليم، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر، محمود متولي، علي معلول، كريستو، كريم الدبيس، وأخيرًا أنتوني موديست، وذلك بعدم تجديد عقده.

واختتم المصدر تصريحاته بأن كولر طلب من الخطيب تدعيم الفريق بصفقات قوية أفضل من هؤلاء اللاعبين حال الاستغناء عنهم.