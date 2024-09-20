بمواصفات خارقة.. رونالدو يظهر في سيارة "لوسيد إير" (فيديو)

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، في "سيارة فاخرة" خلال توجهه إلى المطار، حيث يستعد للسفر إلى مدينة الدمام، لمواجهة الاتفاق في دوري روشن.

وسيستضيف الاتفاق نظيره النصر، اليوم الجمعة، في مباراة صعبة على فريق المدرب ستيفن جيرارد، بعد تعيين المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لتدريب النصر.

فريق الاتفاق حقق انطلاقة مثالية بعد ثلاث مباريات ليتقاسم الصدارة مع الاتحاد والهلال.

وعاد كريستيانو رونالدو لصفوف النصر بعد غيابه عن مباراة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقبل المباراة ظهر رونالدو، وهو ينزل من سيارة كهربائية تحمل علامة "لوسيد إير"، قبل السفر إلى الدمام.

ما مواصفات سيارة "لوسيد إير"؟

وصفت شركة لوسيد سياراتها من طراز "إير" بأنها "أطول السيارات الكهربائية الفاخرة نطاقًا والأسرع في العالم".

وتتمتع تلك السيارة الكهربائية قوة حصانية مذهلة، ونطاق يصل إلى 520 ميلًا بشحنة واحدة.

كما توفر سيارات لوسيد محركًا كهربائيًا صغيرًا للغاية يُعدّ الأقوى في العالم من حيث حجمه ووزنه، إذ توّلد كل وحدة ما يصل إلى 670 حصانًا، بينما يزن 163 رطلًا فقط.

وتبلغ قوة هذه السيارات 1111 حصانًا، مع قدرتها على التسارع من 0-60 ميلًا في 2.5-2.7 ثانية، وتصل أقصى سرعة لها إلى 168 ميلًا/ساعة.