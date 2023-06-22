الهلال يرفع عرضه المالي لضم روميلو لوكاكو

ويلعب لوكاكو معارًا من تشيلسي الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، وانتهت إعارته مع نهاية الموسم.

نادي الهلال قد عرض راتبًا قدره 20 مليون دولار في السنة، ولكن رفضه لوكاكو في الوقت الحالي.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرًا قالت فيه، إن نادي الهلال مازال مصرًا على وضع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في صدارة خياراته التعاقدية.

وأشارت إلى أن إدارة الهلال رفعت العرض المالي للتعاقد مع اللاعب، وفي انتظار الرد النهائي.

ولم تكشف الصحيفة السعودية عن العرض المالي الجديد من الهلال للمهاجم البلجيكي.

وظهر لوكاكو مع إنتر في 37 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل المهاجم البلجيكي 14 هدفًا وصنع 7.