ميسي يفاجئ الجمهور بحضوره عرضا مسرحيا قبل مواجهة فنزويلا (فيديو)

وصل ليونيل ميسي إلى الأرجنتين واستغل الأيام التي سبقت مباراة تصفيات كأس العالم 2026 يوم الخميس ضد فنزويلا لحضور عرض مسرحي بعنوان "روكي"، من بطولة الممثل نيكولاس فاسكيز، الصديق المقرب لقائد منتخب الأرجنتين.

وحط النجم الأرجنتيني الرحال في بلاده، يوم الاثنين، لخوض واحدة من آخر المباريات الرسمية مع المنتخب قبل انطلاق كأس العالم.

ودخل اللاعب إلى مسرح لولا ميمبريفيس وسط حشد من المشاهدين الذين كانوا ينتظرون وصوله، حيث نشرت السلطات الأمنية سياجًا أمنيًا لحماية الحدث، ودخل ميسي مبتسمًا يحيي الحاضرين، بينما كان الجمهور يهتف باسمه ويلتقط الصور.

وحضر ميسي العرض برفقة والدته سيليا ووالده خورخي وشقيقيه، وجميع أبناء إخوته، وظل وجوده داخل القاعة سرّيًا حتى نهاية العرض، حتى اكتشفه الحضور والممثلون بأنفسهم.

وبعد انتهاء العرض، دعا فاسكيز ميسي للصعود إلى المسرح، وألقى بعض الكلمات تقديرًا له ومن ثم سلّم الميكروفون لبطل العالم ليعبّر عن رأيه في العرض، والذي قال، وسط صيحات الحاضرين المتكررة منادين باسمه: "مساء الخير. كان العرض رائعًا، أنتم جميعًا مدهشون. إنها ليلة مميزة جدًا. كل عائلتي، التي دائمًا ما تكون في روساريو، موجودة الآن في بوينس آيرس، لقد وعدتك أنني سأحضر، ولحسن الحظ استطعت ذلك. جعلتمونا نستمتع، قضينا وقتًا رائعًا. كان من دواعي سروري أن أشارك هذه الليلة معكم جميعًا".

وبعد انتهاء العرض، توجه ميسي إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بفاسكيز، حيث تحدث الاثنان على انفراد لعدة دقائق، بعد ذلك، غادر ميسي برفقة الممثل، بينما كانت عند مدخل المسرح حشود أكبر من تلك التي كانت تنتظره عند وصوله. سار اللاعب بين الحواجز مرددًا التحية للجمهور متجهًا إلى السيارة التي أقلته، وقبل صعوده، تبادل عناقًا حارًا مع صديقه.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرافق فيها ميسي صديقه من مقاعد الجمهور، ففي عام 2016، عندما كان نجم إنتر ميامي في الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، حضر عرض "الجانب الآخر من السرير"، الذي شارك فيه فاسكيز مع شريكته السابقة، جيمينا أكاردي.

وسيواجه منتخب الأرجنتين فنزويلا في استاد مونومينتال، في مباراة ستشهد مشاعر متأججة، إذ قد تكون آخر مباراة رسمية يخوضها ميسي مع الألبيسليستي على الأراضي الوطنية، كما قد يتصدر جدول هدافي البطولة.

وكما أوضحت صحيفة LA NACION، سيكون حاضراً في مباراة فنزويلا جميع من دعموا ميسي طوال مسيرته مع المنتخب: والديه خورخي وسليا؛ إخوته مارتين، ماتياز وماريا سول، زوجته أنتونيلا؛ وأبناؤه الثلاثة تياغو، ماتيو وسيرو، لن يحظوا فقط بمكان مميز في إحدى شرفات الملعب، بل قد يشاركونه بعض اللحظات داخل أرضية الملعب أيضًا.