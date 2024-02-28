موقف بيلينغهام من المشاركة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد فالنسيا، يوم السبت، في الدوري الإسباني.

وعانى بيلينغهام من التواء في كاحل القدم أمام جيرونا، واضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد تسجيله هدفين، في المباراة التي انتهت بفوز الريال 4-0، ضمن الجولة الـ24 من الليغا.

وغاب بيلينغهام عن مباراتي ريال مدريد التاليتين، أمام لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وضد رايو فايكانو في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.