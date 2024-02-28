موقف بيلينغهام من المشاركة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا
كشفت تقارير صحفية عن موقف الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد فالنسيا، يوم السبت، في الدوري الإسباني.
وعانى بيلينغهام من التواء في كاحل القدم أمام جيرونا، واضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد تسجيله هدفين، في المباراة التي انتهت بفوز الريال 4-0، ضمن الجولة الـ24 من الليغا.
وغاب بيلينغهام عن مباراتي ريال مدريد التاليتين، أمام لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وضد رايو فايكانو في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.
وقال ميلكور رويز، من إذاعة "كـوبي"، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "هناك تفاؤلا بعودة بيلينغهام في وقت مبكر من هذا الأسبوع، عندما يواجه فريقه نظيره فالنسيا في الدوري الإسباني خارج ملعبه في ميستايا".
وأضاف: "النادي لديه خطة لتعافي النجم الإنجليزي بشكل تدريجي، والفكرة هي أنه يمكن أن يعود إلى التدريبات الجماعية مع بقية الفريق، إما يوم الخميس أو الجمعة، ومن ثم، هناك تفاؤل بأن بيلينغهام سيكون جاهزًا لمواجهة فالنسيا عندما يسافرون للعب في ميستايا، مساء السبت".
وأشار: "وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون هذا دفعة كبيرة لريال مدريد قبل مباراة يمكن أن تكون صعبة، إذ من المحتمل أن تكون الأجواء في ميستايا صاخبة ضد الميرنغي، بعد ما حدث في الملعب الموسم الماضي".
فيما أوضحت صحيفة "ماركا" أن "بيلينغهام قد يبدأ مباراة فالنسيا من على دكة البدلاء ولن يشارك أساسيا، وخطة أنشيلوتي معه هي إدخاله للملعب حال احتاج الفريق ذلك، أي في حالة تأخر بالنتيجة".
وشددت الصحيفة: "هدف بيلينغهام والجهاز الفني لريال مدريد هو تواجده ضمن التشكيلة الأساسية ضد لايبزيغ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".
ويمثل بيلينغهام ركيزة مهمة في تشكيلة "الميرنغي"، الذي انضم إليه صيف العام الماضي 2023، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.
وقدّم بيلينغهام مستويات مميزة مع ريال مدريد؛ إذ تمكن من تسجيل 20 هدفًا وصناعة 8 أخرى، كما يعد النجم الإنجليزي الأكثر إسهامًا بالأهداف في تشكيلة الفريق الملكي هذا الموسم، حتى الآن.