صعد الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح، عقب نهاية مباراة قبل النهائي بالتعادل 1-1، اليوم الثلاثاء، في مباراة شهدت تألقاً كبيراً للمغربي ياسين بونو، حارس الزعيم.

وتصدى ياسين بونو حارس الهلال لركلة ترجيح من الإسباني غابري فيغا، وسدد روجر إيبانيز مدافع الأهلي ركلة أخرى بعيدة عن المرمى.

وسجل لاعبو الهلال أربع ركلات بنجاح، ليضمن حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين التأهل إلى النهائي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 66 عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو، قبل أن يسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف التعادل للهلال في الدقيقة 90.

وينتظر الهلال، حامل لقب كأس السوبر، الفائز من مباراة قبل النهائي الثانية التي تجمع النصر والتعاون غدا الأربعاء.