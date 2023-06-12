تقرير: مانشستر سيتي يرفض فيراتي ودوناروما مقابل برناردو سيلفا

كما يمكن أن يكون دوناروما منافسًا قويًا لإيدرسون مورايس في حراسة مانشستر سيتي بطل الثلاثية هذا الموسم.

لكن رد مانشستر سيتي على العرض جاء سريعًا بالرفض القاطع.

وأكد "footmercato" أنه لا يزال يتعين على باريس سان جيرمان القيام بعمل لإقناع مانشستر سيتي بالتنازل عن برناردو سيلفا البالغ من العمر 28 عاما، لكن المناقشات ستستمر في محاولة لإتمام الصفقة.

ويرتبط برناردو سيلفا بعقد مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2025، وهو أحد اللاعبين المفضلين لغوارديولا وكان اللاعب عنصرًا أساسيًا في فوز مانشستر سيتي بالثلاثية هذا الموسم.

وانضم برناردو سيلفا لمانشستر سيتي من موناكو صيف 2017 مقابل 50 مليون يورو، وشارك هذا الموسم مع مانشستر سيتي في 55 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 8.

وبالمجمل لعب برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي 306 مباريات، سجل فيها 55 هدفًا وصنع 59.