ماذا قال أنشيلوتي وتشافي بعد فوز برشلونة على ريال مدريد؟
يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة أمام برشلونة في الكلاسيكو، بعد الأداء الجيد الذي قدمه لاعبوه.
وسجل البديل فرانك كيسي هدفا في الوقت بدل الضائع لينتزع برشلونة الفوز 2-1 من غريمه ريال مدريد في كامب نو قاطعا خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
أنشيلوتي يرفض الاستسلام
وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "كانت مباراة متكافئة حتى النهاية. تم حسمها بتفاصيل صغيرة وكنت مقتنعًا أن بإمكاننا الفوز بها".
ورفض أنشيلوتي الحديث عن ضياع أمل ريال مدريد في المنافسة على لقب الدوري الإسباني قائلا: "سنقاتل حتى النهاية وفي كل المسابقات إلى أقصى حد يمكننا القيام به".
وأضاف: "إذا استمر لاعبو فريقي في اللعب بنفس الطريقة فسيحققون شيئا في نهاية الموسم".
ووسع برشلونة المتصدر الفارق إلى 12 نقطة مع ريال حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قبل 12 جولة على نهاية المسابقة.
وأهدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي تقدمه المبكر بهدف المدافع رونالد أراوخو بالخطأ في مرماه ليدرك أصحاب الضيافة التعادل قبل الاستراحة عبر سيرجي روبرتو.
واعتقد ريال أنه تقدم 2-1 بهدف متأخر للبديل ماركو أسينسيو لكنه ألغي بعد تدخل نظام حكم الفيديو المساعد قبل أن يكلل كيسي هجمة مرتدة بنجاح في اللحظات الأخيرة.
تشافي سعيد ويرفض نغمة "الاقتراب من اللقب"
على الجانب الآخر عبر تشافي هرنانديز مدرب برشلونة عن رضاه بشأن نتيجة المباراة والفوز على ريال مدريد.
وقال تشافي في تصريحات تليفزيونية لشبكة "بي إن سبورتس": "برشلونة عمل بشكل رائع وحقق انتصاراً في غاية الأهمية منح الفريق ثقة كبيرة لاستعادة لقب الدوري".
وأضاف تشافي: "السيطرة دانت لنا وكنا أفضل من ريال مدريد اليوم.. برشلونة حقق انتصارًا مهمًا ومستحقًا".
ورفض تشافي فكرة الحديث عن الفوز بلقب الدوري الإسباني قائلا إنه " من المبكر حاليا" الحديث عن هذا الأمر.
ومع تبقي 12 مباراة فقط على نهاية الدوري، رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام الريال، صاحب المركز الثاني الذي توقف رصيده عن 56 نقطة.
ويلتقي الفريقان يوم 5 أبريل المقبل مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا علماً بأن برشلونة فاز بمباراة الذهاب بهدف نظيف.