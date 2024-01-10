هل يستمر معتمد جمال رفقة الجهاز الفني الأجنبي الجديد للزمالك؟
كشفت تقارير إعلامية عن موقف معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، من التقارير التي تتحدث دائما بالبحث عن مدير فني أجنبي في ظل قيادته الحالية للفريق وتحقيق نتائج جيدة.
وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجٍ: "المسؤولون استفسروا من معتمد جمال عن مدى إمكانية تواجده في منصب المدرب المساعد في جهاز المدرب الأجنبي المقبل، ولكنه اعتذر عن هذه الفرصة، ومصدر من داخل النادي قال لنا عن الأسباب التي قالها معتمد لرفض تواجده في الجهاز الفني الأجنبي الجديد المزمع وصوله خلال الفترة المقبلة".
وأضاف حتحوت: "معتمد برّر موقفه بأن المدرب الأجنبي يأتي برفقته جهاز معاون أجنبي بالكامل، وبالتالي لا يعتمد على رأي المدرب المصري المعاون، كما أنه يرى أن الخطوة ستعيده لمنصب الرجل الثالث بعدما جلس على مقعد المدير الفني طوال الفترة الماضية، مبديا اعتزازه الشديد بالثقة التي مُنحت له خاصة أنه تلقى بعدها العديد من العروض التي قد يفكر فيها بعد نهاية رحلته مع الفريق الأبيض".
رد إدارة الزمالك
من جانبه، رد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على هذه التقارير في تصريحات تلفزيونية، قائلا: "الموضوع لم يُثر بهذا الشكل، ولم يجتمع معتمد جمال مع الإدارة للحديث عن هذا الشأن، ولكنه كلام تم تداوله في الإعلام غير موجود نهائيا، وفكرة المدرب الأجنبي ما زالت تحت الدراسة بعد معاناتنا السابقة مع أوسوريو الذي لم يتأقلم مع الكرة المصرية".
وأضاف سليمان: "معتمد جمال جاء في وقت صعب، وبين يوم وليلة خاض مواجهة ضد بيراميدز وقدم مباراة متميزة ووصلنا لنهائي كأس مصر، فقصة المدرب الأجنبي ندرسها بعناية قوية جدا ولو في صالح الزمالك سنتخذ هذه الخطوة".
كما تحدث سليمان عن سبب التأخر حتى الآن في الإعلان عن حل أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك، موضحا أن النادي قام بتجهيز المبلغ بالفعل لسداد المستحقات المتأخرة وحل الأزمة، ولكن المشكلة تكمن في فكرة تحويلها للدولار؛ لأن فرق العملة كبير جداً.
وأكد "الأمر تقريباً انتهى وهناك جهود مبذولة لحل أزمة فرق العملة، والأمور أوشكت على الانتهاء؛ لأن هذا الملف مهم جداً ونسعى لإنجازه أولا".
ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.
بعدها سيشارك الفريق في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.