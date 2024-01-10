هل يستمر معتمد جمال رفقة الجهاز الفني الأجنبي الجديد للزمالك؟

كشفت تقارير إعلامية عن موقف معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، من التقارير التي تتحدث دائما بالبحث عن مدير فني أجنبي في ظل قيادته الحالية للفريق وتحقيق نتائج جيدة.

وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجٍ: "المسؤولون استفسروا من معتمد جمال عن مدى إمكانية تواجده في منصب المدرب المساعد في جهاز المدرب الأجنبي المقبل، ولكنه اعتذر عن هذه الفرصة، ومصدر من داخل النادي قال لنا عن الأسباب التي قالها معتمد لرفض تواجده في الجهاز الفني الأجنبي الجديد المزمع وصوله خلال الفترة المقبلة".

وأضاف حتحوت: "معتمد برّر موقفه بأن المدرب الأجنبي يأتي برفقته جهاز معاون أجنبي بالكامل، وبالتالي لا يعتمد على رأي المدرب المصري المعاون، كما أنه يرى أن الخطوة ستعيده لمنصب الرجل الثالث بعدما جلس على مقعد المدير الفني طوال الفترة الماضية، مبديا اعتزازه الشديد بالثقة التي مُنحت له خاصة أنه تلقى بعدها العديد من العروض التي قد يفكر فيها بعد نهاية رحلته مع الفريق الأبيض".