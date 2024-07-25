حسم هشام آيت منا رئاسة نادي الوداد المغربي بشكل رسمي بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية لأعضاء النادي بالتزكية لعدم وجود منافسين له.

ويتولى آيت منا رئاسة نادي الوداد خلفًا للرئيس السابق سعيد الناصيري، وسط تحديات صعبة بعدما ابتعد الفريق البيضاوي عن الألقاب في الموسم الماضي.

وقال الرئيس الجديد للوداد لوسائل إعلام محلية عقب انتخابه إن هدفه الوحيد في الفترة القادمة "لم شمل عائلة الوداد".

وأضاف:" المهمة لن تكون سهلة إلا إذا كنا عائلة واحدة وقمنا بطي صفحة الماضي؛ لأن التحديات صعبة للغاية وعلينا أن نحقق النجاحات".

وطالب رئيس الوداد الجديد بالصبر من أجل تحقيق أهداف الفريق بشكل احترافي مع المدرب الجديد الجنوب أفريقي رولاني موكوينا الذي بدأ عمله منذ أسبوع واحد.

وتابع:" ندرس جميع الخيارات وسنختار الأفضل لتمثيل الفريق لإعادة الفرحة لجماهير الوداد".

وأتم قائلاً:" الفريق بحاجة لإعادة هيكلة وهو ما نسعى إليه في المرحلة القادمة قبل بداية منافسات الموسم المقبل".

ويضم المكتب الإداري الجديد للوداد كمال الديساوي، وأمين زهيري، وعصام العسال، ومحمد الإدريسي، وسعد الدريب، وعبد الصادق مرشد، وأمينة عزمي، ونبيل لحلو، ويوسف فتحي، وعلي الوزاني.