وجهت الملاكمة الأسترالية تينا رحيمي، التي تستعد لتمثيل بلادها في أولمبياد باريس 2024، انتقادات لاذعة للسلطات الفرنسية وللمسؤولين عن الرياضة في البلاد وذلك بسبب فرضها عدم ارتداء الرياضيات للحجاب أثناء المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس منافسات النسخة 33 من الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024، وتمثل فيها تينا رحيمي، رياضة الملاكمة الأسترالية.

وقالت رحيمي وهي أسترالية مسلمة من أصل إيراني إن حظر فرنسا ارتداء الحجاب على الرياضيات اللاتي سيمثلنها في الألعاب أمر مهين وقرار جائر فيه تعدّ واضح على حقوق النساء المسلمات والرياضيات بشكل خاص.

وكانت فرنسا أعلنت في أبريل الماضي أنها ستمنع رياضياتها من ارتداء الحجاب في منافسات الألعاب الأولمبية، إذ وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا إن القرار اتخذ لدعم مبدأ العلمانية.

وأثار القرار احجتجاجات عارمة في الأوساط الحقوقية والمنظمات النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان، إذ توجهت منظمة العفو الدولية بمذكرة احتجاج للجنة الأولمبية الدولية للتنديد بالقرار ومطالبة فرنسا بالتراجع عنه.

وفي وقت لاحق أعربت المنظمة عن أن "رد اللجنة الأولمبية الدولية على الرسالة المشتركة التي تطالب برفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب غير كافٍ وينُم عن عدم الاكتراث". وفق قولها.

وقالت دينا رحيمي (28 عاما)، والتي كانت في 2022، أول رياضية أسترالية مسلمة تمثل البلاد في مسابقة رسمية وذلك في ألعاب الكومنولث وتوجت آنذاك بالميدالية البرونزية: "هذا القرار له علاقة باحترام القوانين في فرنسا، أشعر بالأسف حقا لهنّ (الرياضيات الفرنسيات).

ورغم أن قرار حظر ارتداء الحجات لا ينطبق عليها، وإنما يخص فقط الرياضيات اللاتي سيمثلن فرنسا، إلا أن تينا رحيمي عبرت عن سخطها من موقف السلطات الرياضية في فرنسا.

وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام: "لحسن الحظ أنني لا أزال قادرة على المشاركة وأنا أحمل حجابي، وأنا ممتنة جدًا لذلك، في إشارة إلى أن أستراليا لم تحظر على لاعباتها المسلمات ارتداء الحجاب".

وتابعت:"لكن الأمر مؤسف للغاية بالنسبة للرياضيات في فرنسا لأنه لا علاقة له بأدائهن، لا ينبغي أن يعيقك الحجاب كونك رياضيًا، ومن من الصعب جدًا عليك أن تكون رياضيًا أولمبيًا وتعتقد في الوقت ذاته أنه يتعين عليك التخلي عن إيمانك للمشاركة في هذه المنافسات، أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا متساوين ولهم الحقوق نفسها:.

وأضافت: "أنا أقف إلى جانب جميع الفتيات الفرنسيات... إنه أمر مؤسف حقًا".

وتعد فرنسا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تمنع اللاعبات المحجبات من المشاركة في معظم المسابقات الرياضية المحلية أو تمثيل البلاد في مسابقات قارية أو إقليمية أو دولية.