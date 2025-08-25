بعد تصريحات شيكابالا.. لاعب الزمالك يرد بقوة على أنباء تدخين الشيشة

ردَّ أحد نجوم نادي الزمالك السابقين، على تصريحات محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بشأن "تدخين عدد من اللاعبين للشيشة" قبل المباراة النهائية لدوري ابطال أفريقيا 2016، أمام صن داونز.

وأثار شيكابالا جدلاً كبيرًا، بعد ظهوره على "إم بي سي مصر"، وحديثه عن كواليس مثيرة، قبل نهائي أفريقي 2016 بين الزمالك وصن داونز.

وخسر الزمالك أمام صن داونز بنتيجة 0-3 في لقاء الذهاب الذي أُقيم في جنوب أفريقيا قبل الفوز على استاد برج العرب في الإسكندرية بهدف دون ردٍ، ولكنه خسر اللقب في النهاية. وقال شيكابالا إن الزمالك خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في نسخة 2016 بسبب "الشيشة".

وأوضح: "كان هناك لاعبان من نجوم الفريق كلما دخلت عليهما غرفتهما أجدهما يدخّنان الشيشة"، لكنه رفض الإفصاح عنهما.

نجم الزمالك يرد

أكد إسلام جمال لاعب الزمالك السابق أن كل ما تردَّد عنه بشأن تصريحات شيكابالا بأنه كان هنالك لاعب يدخّن الشيشة في معسكر نهائي أفريقيا غير صحيح.

وقال إسلام في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه لا يعلم من كان يدخّن الشيشة، ولا يعلم لماذا فسَّر البعض تصريحات شيكابالا عنه وذكر اسمه.

وتابع أنه ليس من المنطق أن يدخن أي لاعب شيشة في معسكر مباراة مصيرية مثل تلك.

وأضاف أن أخلاقه تشهد له، وجميع الأندية التي لعب لها لم تسجل له أي أزمة.

وأوضح أنه لا يفتعل أي أزمات، وأن تلك التصرفات غير منطقية.

وأضاف أنه سيقاضي أي شخص ذكر اسمه في هذه الوقعة، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية.