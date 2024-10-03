مدرب أستون فيلا: هدف الفوز على بايرن ميونخ جاء نتيجة تخطيط مسبق

قال أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي، إن الهدف الذي سجله جون دوران من فوق مانويل نويل، حارس مرمى بايرن ميونخ، في الفوز 1-صفر بدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، جاء تنفيذا لخطة معدة سلفا.

وقال إيمري بشأن النقاشات التي سبقت المباراة: "في التحليل الذي أجريناه، كنا نتحدث كثيرا بشأن تمركز نوير، الذي يتقدم للأمام، كان هذا حاضرا في ذهنه (دوران) بشأن نوير".

وأثار اللاعب الكولومبي البالغ عمره 20 عاما احتفالات هائلة في ملعب فيلا بارك بهدفه في الدقيقة 79 عندما تلقى تمريرة طويلة لعبها من فوق نوير الذي خرج من مرماه كما فعل كثيرا في المباراة.

وأضاف المدرب عن دوران: "إنه لاعب يافع، يتمتع بقدرات هائلة. كلاعب، يجب أن أسمح له باللعب، لأنه موهوب وقادر على مساعدتنا".

وهذا الهدف الخامس الذي يسجله دوران بديلا هذا الموسم.

وتابع: "نعمل معه، عقليته هي الأهم. إنه متاح لخوض المباراة بأكملها أو 60 دقيقة أو 30 دقيقة. تركيزه منصب على كل دقيقة يلعبها. هذا أمر رائع بالنسبة له وللفريق".

كما أثنى إيمري على حارس مرماه إيميليانو مارتينيز الذي دافع عن مرماه من فرص خطيرة، بينها ضربة رأس لعبها هاري كين في اللحظات الأخيرة.

واختتم: "مارتينيز قام بعمل رائع، تصديات مذهلة".