مدرب تشيلسي يحبط مساعي ريال مدريد للتوقيع مع "بديل" مودريتش

وجّه الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي الإنجليزي، ضربة قوية لمساعي ريال مدريد في الظفر بتوقيع أحد أبرز نجوم الفريق اللندني وذلك بعد يوم واحد من الإعلان رسميا عن رحيل الأسطورة لوكا مودريتش.

وبعد تأكد مغادرة النجم الكرواتي لوكا مودريتش (39 عاما) للفريق الملكي في أعقاب مسيرة مذهلة حصل فيها على 28 لقبا، بدأت إدارة الريال في البحث عن البديل المرتقب لملء الفراغ الكبير الذي سيظهر في خط الوسط.

ورغم أن مودريتش لم يكن أساسيا في كل مباريات ريال مدريد في موسم 2024 ـ 2025، إلا أن غيابه سيكون بمثابة الهاجس الكبير للمدرب المقبل تشابي ألونسو.

وربطت عدة تقارير نجم تشيلسي إنزو فيرنانديز بالانضمام لريال مدريد بعد المشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية 2025، مؤكدة أن مسؤولي الريال تواصلوا مع اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 24 عاما، بشأن التوقيع معه في التنقلات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما أودرته تقارير إخبارية إسبانية، يدرس ريال مدريد بالفعل بدائل محتملة لسد الفراغ في خط الوسط فيما يأتي بطل العالم 2022 وكوبا أمريكا 2024، واحدا من أبرز المرشحين للعب في الريال الموسم المقبل.

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ولم يتأخر مدرب تشيلي إنزو ماريسكا في الرد بكلمات واضحة على التقارير التي ربطت نجم خط الوسط في "البلوز" بالانتقال لريال مدريد، قائلا: "تريدون معرفة رأيي حول ما إذا كان إنزو (فيرنانديز سيبقى أم سيغادر؟ حسنا، هو باق معنا، أنا أعلم ذلك".

وأضاف المدرب الإيطالي: "إنزو فيرنانديز هو لاعب أساسي بل أنه أحد قادتنا، لقد كان رائعا جدًا هذا الموسم، وقد يظهر بشكل أفضل في الموسم القادم، إنه يركز علينا ولا يفكر في الرحيل، نحن أيضا لا ننوي التفريط فيه".

وبينما يستعد فيرنانديز لخوض نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء 28 مايو الجاري بين تشيلسي وريال بيتيس، خاض اللاعب هذا الموسم 35 مباراة وسجل 6 أهداف بينما صنع 7 أخرى في الدوري الإنجليزي.

أما في دوري المؤتمر، فقد شارك في 7 مباريات قبل النهائي وأحرز هدفا واحدا مع 6 تمريرات حاسمة.

وينتهي عقد فيرنانديز مع تشيلسي في 30 يونيو 2031، وهو ما يعتبره الكثير من الملاحظين عائقا إضافيا أمام ريال مدريد للتعاقد معه كبديل محتمل للوكا مودريتش.