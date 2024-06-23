في حال إجراء جراحة.. موقف مبابي من مباراة ريال مدريد في السوبر الأوروبي

كشفت صحيفة "آس" عن موقف ريال مدريد من العملية التي سيجريها كيليان مبابي، نجم الفريق ومنتخب فرنسا، في أنفه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة مع "الديوك" في بطولة "يورو 2024".

النجم الفرنسي وقع على عقد طويل الأمد مع النادي الملكي، مدته خمس سنوات، ليظل لاعبًا في "سانتياغو برنابيو" حتى 30 يونيو 2029.

ويعاني مبابي من إصابة بكسر فى الأنف تعرض له خلال مباراة فرنسا أمام النمسا الافتتاحية في مشوار يورو 2024.

النجم الجديد لريال مدريد تجنّب الخضوع لجراحة، ولكن تقرّر أن عليه ارتداء جهاز واقٍ يتيح له العودة بأمان إلى الملعب.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "مبابي سيحتاج إلى جراحة في وقت ما، ولكن ريال مدريد كان يفضل لو أجريت العملية خلال بطولة أمم أوروبا، ولكن النادي يتفهم أسباب تأجيل الجراحة حتى بعد البطولة، ويشعر بالهدوء والثقة".