في حال إجراء جراحة.. موقف مبابي من مباراة ريال مدريد في السوبر الأوروبي
كشفت صحيفة "آس" عن موقف ريال مدريد من العملية التي سيجريها كيليان مبابي، نجم الفريق ومنتخب فرنسا، في أنفه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة مع "الديوك" في بطولة "يورو 2024".
النجم الفرنسي وقع على عقد طويل الأمد مع النادي الملكي، مدته خمس سنوات، ليظل لاعبًا في "سانتياغو برنابيو" حتى 30 يونيو 2029.
ويعاني مبابي من إصابة بكسر فى الأنف تعرض له خلال مباراة فرنسا أمام النمسا الافتتاحية في مشوار يورو 2024.
النجم الجديد لريال مدريد تجنّب الخضوع لجراحة، ولكن تقرّر أن عليه ارتداء جهاز واقٍ يتيح له العودة بأمان إلى الملعب.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "مبابي سيحتاج إلى جراحة في وقت ما، ولكن ريال مدريد كان يفضل لو أجريت العملية خلال بطولة أمم أوروبا، ولكن النادي يتفهم أسباب تأجيل الجراحة حتى بعد البطولة، ويشعر بالهدوء والثقة".
وأضاف التقرير: "في ريال مدريد يثقون بالطاقم الطبي لمنتخب فرنسا، ولكنْ هناك قلق طفيف إذا وصلت فرنسا إلى نهائي البطولة، لأن هذا قد يؤخر الجراحة حتى النصف الثاني من يوليو؛ ما قد يؤثر على جدول مبابي الزمني للتعافي".
وأوضحت الصحيفة أن المصادر الطبية أكدت أن إعادة تأهيل مبابي عقب العملية الجراحية تستلزم، كحد أدنى، ثلاثة أسابيع، وهناك حاجة إلى أربعة أو خمسة أسابيع ليكون التعافي كاملاً 100%.
وشددت الصحيفة على أنه على الرغم من كل هذا، فهناك هدوء في ريال مدريد؛ إذ يتوقعون أن يكون اللاعب جاهزًا لمباراة السوبر الأوروبي ضد أتالانتا، التي ستقام في تاريخ 14 من أغسطس المقبل.
وأكدت الصحيفة أن مبابي سيُقدّم في ملعب "سانتياغو برنابيو" لجماهير ريال مدريد كما هو مخطط له وقبل إجرائه العملية الجراحية، ويتوقعون عودته في الوقت المناسب لمباراة كأس السوبر الأوروبية، بصرف النظر عن موعد الجراحة.
وتستكمل فرنسا مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة بولندا في دورتموند يوم الثلاثاء.
وتعادل منتخب فرنسا مع هولندا في الجولة الثانية دون أهداف، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، متقاسمًا الصدارة مع الطواحين.