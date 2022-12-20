ثورة في كرة القدم.. إنفانتينو يفكر في إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير حصري، أن إنفانتينو مقتنع بأن إقامة كأس العالم في منتصف شتاء أوروبا خلال الشهر الماضي أثبتت أنها غيرت قواعد اللعبة؛ ما يدل على أن الرياضة يمكن أن تستمر في النمو والعولمة.

ورغم المخاوف من إرهاق اللاعبين والإصابات الجماعية في قطر، قدمت كرة القدم مشهدًا مقنعًا، إذ كانت عائدات البطولة قياسية؛ بلغت 6.2 مليار جنيه إسترليني - بزيادة قدرها 840 مليون جنيه إسترليني عن كأس العالم 2018 في روسيا.

وطموح إنفانتينو طويل المدى هو استحداث دورة جديدة جذريًّا لكأس العالم، إذ تقام البطولة كل ثلاث سنوات، مع إقامة كأس العالم للأندية والمسابقات القارية، مثل: بطولة أوروبا في السنوات الأخرى.

ولا يمكن إجراء أي تغيير إلا بعد كأس العالم 2030، حيث أوشكت المحادثات بين كل الأطراف المعنية بشأن جدول البطولات الدولية بين 2024 إلى 2030 على الانتهاء، رغم أن المناقشات حول هذا الموضوع قد بدأت خلف الكواليس.