فودين: أريد تسجيل الأهداف مع منتخب إنجلترا

تحدث فيل فودين، نجم منتخب إنجلترا، عن شعوره بالإحباط بسبب ما قدمه منتخب بلاده قبل لقاء سويسرا مساء السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًّا في ألمانيا.

وقال فودين في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية إنه كان يخشى السيناريو الأسوأ بالخروج المبكر من البطولة القارية أمام سلوفاكيا قبل أن يحرز جود بيلينغهام هدف التعادل.

وأضاف "شعرت أنني على بعد 30 ثانية من العودة إلى المنزل لإطعام أطفالي ومغادرة البطولة، أشكر جود بيلينغهام على هدفه الذي أنقذنا".

وأشار إلى أن العمل الهجومي لمنتخب إنجلترا لم يكتمل بعد، وليس في أفضل أحواله رغم وجود أسماء لامعة وخاصة بيلينغهام وهاري كين.

وتابع "لن أكذب، أشعر بالإحباط لما قدمناه حتى الآن. أريد أن أسجل الأهداف، وأفعل أشياء أفضل لإنجلترا. لست أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كي أحضر إلى اليورو، ولا أثبت ذلك".

وواصل "ظهرت هذا الموسم بمستوى جيد مع مانشستر سيتي، وكان لي تأثير أكبر في مباريات مهمة عندما أصبحت أشارك في عمق الملعب".

وأشار إلى أنه لا يتفق مع الأقاويل بأنه لا يستطيع اللعب بجوار بيلينغهام، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، بل حدث تعاون كبير في مباراة سلوفاكيا.