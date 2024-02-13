فينيسيوس جونيور يفاجئ كيم كارديشيان (صورة)
ارتبطت كيم كارديشيان بعالم كرة القدم كثيرًا هذا العام
فاجأ فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، النجمة كيم كارديشيان بعد منشور لها عبر إنستغرام.
ونشرت كيم فيديو لاحتفال نجلها على طريقة فينيسيوس وكامافينغا خلال مواجهة جيرونا، مع إشارة للثنائي.
وعلى الفور رد فينسيوس على منشور كيم كارديشيان، إذ وعدها بتكرار الاحتفال.
وانتشرت فيديوهات احتفالات فينيسيوس جونيور وزميله بفريق ريال مدريد كامافينغا منذ انطلاق الموسم الجاري، إذ يرتبط الثنائي بصداقة وطيدة.
ويحل ريال مدريد ضيفًا ،اليوم، على لايبزيغ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي من المفترض أن يشارك بها الثنائي.
وارتبطت كيم كارديشيان بعالم كرة القدم كثيرًا هذا العام، إذ ظهرت بمباريات لإنتر ميامي الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي.