فينيسيوس جونيور يفاجئ كيم كارديشيان (صورة)

ويحل ريال مدريد ضيفًا ،اليوم، على لايبزيغ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي من المفترض أن يشارك بها الثنائي.

وارتبطت كيم كارديشيان بعالم كرة القدم كثيرًا هذا العام، إذ ظهرت بمباريات لإنتر ميامي الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي.