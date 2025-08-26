بعد الغضب الجماهيري ضده.. نجم الاتحاد السعودي يقترب من الشباب

اقترب أحد نجوم نادي الاتحاد السعودي، من الانضمام إلى فريق الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعيش جماهير نادي الاتحاد، في حالة من الغضب بعد الخسارة أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الأسبوع الماضي.

وتسعى الإدارة لعقد عدة صفقات قبيل انطلاق الموسم، مع التخلص من عدد من اللاعبين أيضا

نجم الفريق اقترب من الرحيل

كشفت مصادر أن نادي الشباب فتح خطا للمفاوضات مع النجم البرازيلي فابينيو، لاعب وسط فريق الاتحاد.

وأشارت المصادر إلى أن فابينيو وافق بالفعل، في انتظار المفاوضات الرسمية بين الناديين.

ومن المنتظر حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، حيث تلقى اللاعب انتقادات لاذعة من جماهير الاتحاد لسوء مستواه.

يذكر أن فابينيو انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 قادماً من ليفربول، ويرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2026، حيث شارك في 68 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.