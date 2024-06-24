انهيار وبكاء نجم ليفربول بعد إصابة زميله القوية (فيديو وصور)

انهار دومينيك سوبوسلاي ، قائد منتخب المجر ، باكيًا بعد سقوط زميله بارناباس فارجا متأثرًا بتدخل قوي مع حارس مرمى إسكتلندا.

ويلعب منتخب المجر مع إسكتلندا مساء الأحد في ختام منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".