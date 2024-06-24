انهيار وبكاء نجم ليفربول بعد إصابة زميله القوية (فيديو وصور)
انهار دومينيك سوبوسلاي ، قائد منتخب المجر ، باكيًا بعد سقوط زميله بارناباس فارجا متأثرًا بتدخل قوي مع حارس مرمى إسكتلندا.
ويلعب منتخب المجر مع إسكتلندا مساء الأحد في ختام منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وتعرض اللاعب بارناباس فارجا نجم منتخب المجر لإصابة قوية في الدقيقة 69 بعد تدخل قوي من حارس اسكتلندا.
ونزل الجهاز الطبي لأرض الملعب فورًا لإسعاف اللاعب قبل أن يستفيق الأخير ويغادر للعلاج.
وظهر سوبوسلاي نجم ليفربول الإنجليزي وهو في حالة انهيار من البكاء بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها زميله في المباراة.
وحمل لاعب ليفربول شارة قيادة منتخب المجر وظهر في حالة حزن شديدة واستعجل طاقم الإسعاف للدخول للملعب.
ودخل سوبوسلاي في بكاء شديد بعد إصابة زميله قبل أن يطمئن على زميله بعد إفاقته عقب خروجه من الملعب مباشرة.
وكان منتخب المجر قد خسر أمام ألمانيا بالجولة الثانية بنتيجة 0-2 كما خسر أمام سويسرا بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى للمجموعة الأولى.