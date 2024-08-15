وجه لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ردًّا صادمًا لأحد الصحفيين بعد أن وجه سؤالًا له عن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الحالي والفريق الفرنسي السابق.

وكان مبابي رحل عن سان جيرمان بعد 7 سنوات قضاها بين جدران الفريق، وبعد أزمة مع الإدارة؛ لرفضه تمديد عقده لينتقل في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الخميس، وجه أحد الصحفيين سؤالًا لإنريكي عن مبابي، فجاء رد المدرب صادمًا بشكل قاطع: "سؤال آخر عن مبابي؟ هل ما زلت هنا؟ هل تعيش هنا؟ أنتم الإسبان مملون للغاية".

وأضاف: "ليس لديّ ما أخفيه، لقد أحببت كيليان دائمًا، أعتقد أنه شخص ولاعب فريد واستثنائي حقًّا، لقد استمتعت باللعب معه ومع شقيقه إيثان، الذي أوجه له تحية كبيرة، وأتمنى لهما التوفيق، وأتمنى له الأفضل، وأن يخسر ريال مدريد أمامنا".

ونجح ريال مدريد في حصد السوبر الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه "رقم قياسي"، في ليلة ظهور كيليان مبابي للمرة الأولى مع النادي الملكي في مواجهة رسمية، بعد الانتصار على أتالانتا بهدفين من دون رد، أحرز منها مبابي الهدف الثاني للميرينغي.

النجم الفرنسي شارك في 83 دقيقة ضد أتالانتا، قبل أن يدخل المغربي إبراهيم دياز بدلًا منه.

وبهذا أحرز مبابي لقبه الأوروبي الأول بعد تتويجه بلقب دوري فرنسا سبع مرات مع باريس سان جيرمان وموناكو.

وأحرز مبابي 44 هدفًا لسان جيرمان في الموسم الماضي.

وسبق لمبابي الاقتراب من المجد الأوروبي في موسم 2019-2020 عندما خسر سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.