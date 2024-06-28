حدث تاريخي.. ليبرون جيمس ونجله يلعبان في فريق واحد
كشفت تقارير إخبارية أن أسطورة كرة السلة العالمية، ونجم فريق لوس أنجلس ليكرز، ليبرون جيمس سيصبح أول لاعب كرة سلة محترف في العالم يلعب جنبا إلى جنب مع إبنه، وذلك بعد التحاق بروني جيمس، نجل ليبرون بفريق لايكرز ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
واعتبرت الكثير من وسائل الإعلام أن حدث التقاء ليبرون جيمس أحد أشهر لاعبي كرة السلة على الإطلاق مع نجله بروني أو "ليبرون جونيور" يعد تاريخيا بكل المقاييس وفريدا من نوعه في تاريخ لعبة العمالقة.
واحتفى الحساب الرسمي لنادي لوس أنجلس لايكرز بالحدث الذي لقي تفاعلا كبيرا على منصات التواصل، حيث تم نشر صورة ليبرون جيمس وهو يحمل في أحضانه إبنه الصبي بروني، وفي الأسفل صورة أخرى لليبرون وبروني وهما يحملان قميص النادي.
وكان جيمس الأب، الذي يعدّ أحد أساطير دوري المحترفين الأمريكي للسلة وأيقونة لوس أنجلس ليكرز ومنتخب الولايات المتحدة، قد أعرب في تصريحات سابقة عن أمله في اللعب يوما ما إلى جوار نجله في دوري السلة الأميركي للمحترفين قبل أن يسدل الستار على مسيرته.
وبعد عملية اختيار اللاعبين الجدد لموسم 2024 يومي 26 و27 يونيو الجاري، التحق بروني جيمس (19 عاما) رسميا بفريق ليكرز ليكون أول لاعب يجتمع في مباراة واحدة مع والده في تاريخ السلة الأمريكة.
وتم اختيار بروني، في المركز 55 من قبل لوس أنجلس ليكرز يوم الخميس في الجولة الثانية ليكون خلال الموسم المقبل جنبا إلى جنب مع الأسطورة والده البالغ من العمر 39 عامًا في حدث فريد وأول من نوعه.