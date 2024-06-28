حدث تاريخي.. ليبرون جيمس ونجله يلعبان في فريق واحد

كشفت تقارير إخبارية أن أسطورة كرة السلة العالمية، ونجم فريق لوس أنجلس ليكرز، ليبرون جيمس سيصبح أول لاعب كرة سلة محترف في العالم يلعب جنبا إلى جنب مع إبنه، وذلك بعد التحاق بروني جيمس، نجل ليبرون بفريق لايكرز ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

واعتبرت الكثير من وسائل الإعلام أن حدث التقاء ليبرون جيمس أحد أشهر لاعبي كرة السلة على الإطلاق مع نجله بروني أو "ليبرون جونيور" يعد تاريخيا بكل المقاييس وفريدا من نوعه في تاريخ لعبة العمالقة.