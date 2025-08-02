الأهلي طرابلس يكتسح الاتحاد برباعية ويحدث منعطف التتويج بالدوري الليبي

واصل نادي الأهلي طرابلس عروضه القوية في منافسات مرحلة سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2024 عندما دكّ شباك جاره وغريمه التقليدي الاتحاد طرابلس اليوم السبت برباعية مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من البطولة المجمعة التي تقام على 5 جولات.

ونجح الأهلي طرابلس في الخروج فائزا بالمباراة الأقوى في منافسات مرحلة التتويج باللقب، بعد أن أحرز لاعبوه 4 أهداف كاملة في شباك الاتحاد ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط بعد 3 مباريات.

وبادر اسماعيل بالقاسمي المهاجم الجزائري بافتتاح التسجيل للنادي الأهلي منذ الدقيقة الثانية، لكن بن عامر لاعب الاتحاد ردّ بهدف التعادل في الدقيقة الرابعة.

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وفي الشوط الثاني، اكتسح هجوم الأهلي طرابلس دفاع منافسهم بثلاثة أهداف كاملة، عن طريق الأجنف هدفا في الدقيقة 57 ثم مؤيد اللافي في الدقيقة 65 عندما حول كرة عرضية من الهوني إلى الشباك في غياب الدفاع، قبل أن يحرز الأهلي الهدف الرابع في الدقيقة 70.

وشهدت نهاية المباراة مشاجرة واشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين في سيناريو مشابه لما حدث في المواجهة التي جمعتهما في المرحلة الأولى وتوقفت في نهاية الشوط الأول.

ودخل اللاعبون في تبادل للعنف بعد أن حاول حارس مرمى الاتحاد معاذ اللافي مطاردة أحد لاعبي الأهلي طرابلس بعد الهدف الرابع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وتعادل واحد لينفرد بالصدارة في حين تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط من خسارتين وانتصار وحيد.

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واستفاد الأهلي من سقوط أقرب منافسيه نادي الأخضر في فخ التعادل أمام الهلال بنغازي (2 ـ 2).

وأحرز الأخضر هدفين عن طريق بوني وأكينبولي ليقلب تأخره بهدف للهلال كان سجله طلحة رزق في الشوط الأول، قبل أن يدرك الهلال التعادل من ركلة جزاء لفيصل البدري في الدقيقة 90 +2.

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وفي المباراة الثالثة حقق الأهلي بنغازي انتصاره الأول في السداسي الحاسم للتتويج وذلك على حساب السويحلي (2 ـ 0).

ويحتل الأهلي طرابلس، الذي أحدث المنعطف الأول للتتويج بالدوري، الصدارة برصيد 7 نقاط متقدما على كل من الأخضر والهلال بنغازي (5 نقاط) وذلك قبل جولتين من النهاية.

ويحتل الاتحاد والأهلي بنغازي المركز الرابع برصيد 3 نقاط في حين يتذيل السويحلي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويلاقي الأهلي طرابلس في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة نادي السويحلي صاحب المركز الأخير.