هل يدعم ناصر الخليفي شركة الكرة بالزمالك؟

زعمت تقارير إعلامية مصرية اقتراب ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، من تولي منصب رئيس شركة كرة القدم بنادي الزمالك.

وتم تداول هذه المعلومة، بناء على فيديو لأحد الإعلاميين المصريين عبر قناته على منصة "يوتيوب"، أشار خلالها إلى أن اسم ناصر الخليفي يتردد بقوة كأحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة شركة الكرة في النادي الأبيض، ملمحًا في حديثه إلى أن قبوله لهذا المنصب سيكون بمثابة دفعة كبيرة للزمالك وإضافة نوعية للفريق من الناحية الإدارية والتمويلية، كما أنه سيسعى إلى إحداث تحوّل كبير في مسيرة القلعة البيضاء على الصعيدين المحلي والقاري.

وفي المقابل، سخر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير من ترويج مثل هذه الأخبار بين بعض المتابعين والإعلاميين، قائلاً عبر قناة "الأهلي" الرسمية: "تخيل أن هناك من يقول إن ناصر الخليفي، سيصبح رئيس شركة كرة القدم في الزمالك، بل ويمتد الخيال إلى الترويج لصفقة أسطورية بجلب فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إلى الزمالك".

وأعرب شوبير عن دهشته من تصديق الجمهور لمثل هذه الأحاديث، موضحاً أنها لا تتعدى كونها خيالات لبعض الأشخاص المنتسبين إلى الوسط الإعلامي، متسائلاً في تهكم: "هل من المنطقي الرد أصلاً على مثل هذه الأفكار؟ أعتقد أن الأمر صعب جدًا".

ويأتي هذا الجدل في توقيت يسعى فيه نادي الزمالك جاهداً لترتيب أوراقه الإدارية والمالية، وتجاوز عقبات أثرت في مسيرته في السنوات الأخيرة، حيث قام مؤخرا بتعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي، ونجح في وقت سريع في إبرام العديد من الصفقات للفريق الأبيض، كما تم تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديراً فنياً للفريق الأبيض.

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ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تتردد فيها مزاعم ارتباط اسم الخليفي بنادي الزمالك، ففي سبتمبر 2021، ضجت الأوساط الرياضية بتصريحات منسوبة للخليفي عن استعداده لسداد ديون النادي وتقديم "صفقة مدوية"، وهي التصريحات التي سرعان ما تبين زيفها.

ويُعد الخليفي أحد أبرز الشخصيات الرياضية على مستوى العالم، نظراً لاستثماراته الضخمة في مجال الرياضة ونجاحاته المتكررة مع باريس سان جيرمان من خلال استقطاب نجوم عالميين وحصد البطولات المحلية.