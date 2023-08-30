كاسترو ينفي شائعات رحيل تاليسكا عن النصر ويُشيد بلفتة رونالدو مع غريب

وقال كاسترو عبر حساب النادي على منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم تويتر: "شائعات تاليسكا تتكرر، أسألكم جميعا هل قلت يوما تاليسكا سيرحل أو لا أريده؟ لماذا تتكرر الشائعات عن الفريق؟ لماذا كل هذا عن النصر فقط؟".

"تاليسكا موجود معنا. كاسترو لا يريد إبعاد تاليسكا. لماذا الكذب والشائعات؟ أطالبكم دائما باحترام نادي النصر ومن يمثله. يكفينا ما حدث من الحكم بإلغاء هدفي رونالدو وغريب".

واعتقد رونالدو أنه سجل هدفه الثاني بضربة رأس رائعة في الدقيقة الـ 18 لكن الحكم ألغاه بسبب وجود مخالفة ضد مدافع قبل التسجيل.

وتعاقد النصر مع سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وساديو ماني لينضم كل هؤلاء للقائد رونالدو، الذي انتقل للفريق مطلع العام الحالي مما يثير الشكوك بشأن بقاء تاليسكا.