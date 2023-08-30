كاسترو ينفي شائعات رحيل تاليسكا عن النصر ويُشيد بلفتة رونالدو مع غريب
نفى لويس كاسترو، مدرب النصر، ما تردد عن اقتراب رحيل أندرسون تاليسكا عن الفريق السعودي، مشيدا بلفتة كريستيانو رونالدو بتركه تنفيذ ركلة جزاء لزميله عبد الرحمن غريب خلال الفوز 4-صفر على الشباب بالدوري السعودي للمحترفين، أمس الثلاثاء.
وسجل رونالدو ثنائية ليعمق النصر جراح الشباب في مباراة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء لوصيف بطل الموسم الماضي أهدر غريب واحدة منها في الدقيقة الـ 63.
وقال كاسترو عبر حساب النادي على منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم تويتر: "شائعات تاليسكا تتكرر، أسألكم جميعا هل قلت يوما تاليسكا سيرحل أو لا أريده؟ لماذا تتكرر الشائعات عن الفريق؟ لماذا كل هذا عن النصر فقط؟".
"تاليسكا موجود معنا. كاسترو لا يريد إبعاد تاليسكا. لماذا الكذب والشائعات؟ أطالبكم دائما باحترام نادي النصر ومن يمثله. يكفينا ما حدث من الحكم بإلغاء هدفي رونالدو وغريب".
واعتقد رونالدو أنه سجل هدفه الثاني بضربة رأس رائعة في الدقيقة الـ 18 لكن الحكم ألغاه بسبب وجود مخالفة ضد مدافع قبل التسجيل.
وتعاقد النصر مع سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وساديو ماني لينضم كل هؤلاء للقائد رونالدو، الذي انتقل للفريق مطلع العام الحالي مما يثير الشكوك بشأن بقاء تاليسكا.
وعن منح قائد البرتغال زميله غريب تنفيذ ركلة الجزاء الثالثة التي احتسبها الحكم للفريق، أشار كاسترو: "رونالدو قرر أن يعطي عبد الرحمن غريب ركلة الجزاء وهذا يظهر روح المجموعة وأن الكل في الفريق متكاتف معا. يعتقد البعض أنها سلبية لكن كنت سعيدا بذلك".
ورحب كاسترو بالإيطالي روبرتو مانشيني المدرب الجديد للمنتخب السعودي، قائلا في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "وصلت هنا قبل مانشيني، لذلك أرحب به في المملكة. أتمنى أن يقدم عملا كبيرا للمنتخب السعودي وأن يسعد ويشرف كل السعوديين".