وليامز يتنفس الصعداء بعد نجاة هيكل سيارة سارغنت من حادث في سوزوكا

تنفس فريق وليامز الصعداء بعد نجاة هيكل سيارة سائقه لوغان سارغنت من حادث قوي خلال التجارب الحرة لسباق جائزة اليابان الكبرى الحلقة الرابعة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الجمعة؛ ما يعني أن الفريق يفترض أن يكون قادرا على تجنب إشراك سائق واحد فقط في سباق آخر.

ولم يشارك السائق الأمريكي في سباق جائزة أستراليا الكبرى قبل أسبوعين بعد أن حطم أليكس ألبون زميله الأكثر خبرة هيكل سيارته في التجارب الحرة الأولى ثم شارك في السباق بسيارة سارغنت ليتسابق بها لعدم وجود هيكل بديل لدى الفريق.

وعلى حلبة سوزوكا اليوم الجمعة اصطدمت سيارة سارغنت بحاجز من الإطارات خلال التجارب الحرة الأولى ولم يشارك في التجارب الحرة الثانية.

وأبلغ جيمس فاولز رئيس فريق وليامز الصحفيين: "لحسن الحظ، هيكل السيارة بخير، لكن أود أن أقول إن كل شيء آخر ليس كذلك إلى حد كبير. جهاز التعليق في كل مكان، وعلبة التروس متصدعة، الأضرار كبيرة".

وأضاف: "من الواضح أننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة إعادة السيارة إلى الحلبة مرة أخرى".

واستبعد فاولز تكهنات بأن سارغنت ربما كان يضغط بشدة لمحاولة إثبات نفسه بعدما حدث في ملبورن.

وقال فاولز: "أراد العودة إلى السيارة والانطلاق لكن ليس بهدف أن يثبت للعالم أنه يستحق مقعده".

وأضاف أن الفريق سيكون دون هيكل احتياطي خلال السباق القادم في الصين لكنه سيحصل على واحد في السباق الذي يليه في ميامي.

وقال سارغنت إن الحادث جاء بسبب "خطأ سخيف" وإنه يتطلع للعودة إلى المسار الصحيح يوم السبت.