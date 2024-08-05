أبهر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني زملاءه في تدريبات فريقه بمهارة رائعة ومذهلة.

وراوغ جونيور ببراعة زملائه بعدما ركض مع تحريك الكرة بأقدامه من الخلف، ولكن الحارس تيبو كورتوا حرمه من تسجيل هدف رائع.

وعاد فينيسيوس إلى تدريبات ريال مدريد بعد الحصول على إجازته عقب المشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وودع المنتخب البرازيلي منافسات كوبا أمريكا على يد أوروغواي في ربع النهائي بركلات الترجيح في مباراة غاب عنها فينيسيوس بسبب الإيقاف.

وشارك اللاعب البرازيلي كبديل في مباراة الكلاسيكو الودية التي أقيمت بين ريال مدريد وبرشلونة فجر الأحد الماضي على ملعب "ماتلايف ستاديوم" بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

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وخاض ريال مدريد مباراتين وديتين خلال رحلته بالولايات المتحدة الأمريكية، وخسر أمام ميلان الإيطالي بهدف دون رد، ثم خسر أمام برشلونة بنتيجة 1-2.

ويلعب ريال مدريد فجر الأربعاء ضد تشيلسي الإنجليزي في ختام معسكره التدريبي بأمريكا.

ويستعد ريال مدريد لافتتاح موسمه بخوض مواجهة أتالانتا الإيطالي في مباراة كأس السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس الجاري على ملعب "نارودوي" في العاصمة البولندية وارسو.

ويفتتح ريال مدريد مشواره بالدوري الإسباني ضد مضيفه ريال مايوركا في الجولة الأولى يوم 18 أغسطس الجاري.