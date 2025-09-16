بدأ "يتدهور".. ما الخطر الذي يشكله إيزاك على محمد صلاح؟

حذر ديتمار هامن نجم ليفربول السابق من أن انضمام المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى صفوف "الريدز" لن يسهم في تحسين أرقام محمد صلاح التهديفية، في وقت اعترف فيه بمخاوفه من أن النجم المصري بدأ يدخل مرحلة "التدهور".

إيزاك وصل إلى أنفيلد في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم البريطانية، إذ من المنتظر أن يتقاسم العبء التهديفي مع صلاح، الذي ظل النجم الأبرز في هجوم ليفربول لسنوات طويلة.

أرقام صلاح التاريخية مع ليفربول

سجل محمد صلاح 247 هدفًا في 406 مباراة بقميص ليفربول؛ ما جعله أحد أساطير النادي عبر التاريخ. ووقع مؤخرًا على عقد جديد يضمن بقاءه مع الفريق حتى عام 2027.

وانضم المهاجم السويدي بصفته الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، لتعزيز قوة ليفربول الهجومية بعد تتويجه بلقب البريميرليغ، وسط توقعات بأن يشكل ثنائيًّا مرعبًا مع صلاح.

هل يتأثر صلاح؟

ديتمار هامن، نجم ليفربول السابق، أوضح في تصريحات صحفية أن وجود إيزاك قد لا ينعكس إيجابًا على أرقام صلاح.

وقال: "صلاح واجه صعوبة في التسجيل من اللعب المفتوح خلال النصف الثاني من الموسم الماضي. بعد الثلاثين، وأعتقد أنه الآن في الـ33، يصبح من النادر أن يحافظ اللاعبون على معدلات التسجيل العالية ذاتها في الدوري الإنجليزي. هناك استثناءات، مثل: ليفاندوفسكي أو هاري كين، لكن في إنجلترا الوضع مختلف".

وأضاف: "صلاح كان استثنائيًّا، نادرًا ما تعرّض للإصابات، والأرقام التي حققها مذهلة. لكن كل شيء يبدأ في التراجع في مرحلة ما، وأعتقد أننا رأينا ذلك الموسم الماضي".

وتابع: "هذا العام أيضًا لم يجد سهولة في التسجيل أو صناعة الفرص.. الديناميكية تغيرت، فصلاح لم يعد الخيار الأول دائمًا، هناك فلوريان فيرتز رغم بدايته المخيبة، والآن مع وصول إيزاك ستتغير المعادلة".

وختم هامن: "يمكن النظر للأمر بطريقتين، فإما أن وجود إيزاك يسحب بعض الكرات من صلاح، أو يمنحه مساحات أكبر لأن الدفاع سيتعامل مع أكثر من نجم، لكن إحساسي أن وصول إيزاك لن يحسن أرقام صلاح".