وكيل جوليان ألفاريز لـ"إرم نيوز": هذه حقيقة مغادرة أتلتيكو وموقفه من ليفربول

حسم فيرناندو هيدالغو، وكيل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الجدل المثار حول مستقبل اللاعب وإمكانية رحيله عن أتلتيكو مدريد خلال الفترة المقبلة، مؤكّدًا أن ما تردّد عن وجود مفاوضات مع ليفربول لا أساس له من الصحة.

وقال هيدالغو في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "لم تصل أي عروض رسمية من ليفربول للتعاقد مع جوليان في الموسم الماضي، وكل ما قيل بهذا الشأن غير صحيح".

وأضاف: "خلال الصيف الأخير لم تكن هناك عروض أيضًا، لأن أتلتيكو مدريد لا يرغب في بيع اللاعب، وبالتالي لم تُطرح أي مفاوضات على الطاولة".

وعن جاهزية ألفاريز لمواجهة ليفربول المقبلة في دوري أبطال أوروبا بعد الإصابة التي تعرّض لها ضد فياريال في الليغا، أوضح: "لا أستطيع الجزم بذلك حاليًّا، فالقرار يعود للجهاز الفني، لكن المؤكد أن اللاعب ملتزم تمامًا مع أتلتيكو ويركّز فقط على تقديم الأفضل للنادي".

وبهذا، أغلق وكيل ألفاريز الباب أمام الشائعات التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكّدًا أن المهاجم الأرجنتيني باقٍ مع أتلتيكو مدريد في المرحلة الراهنة.