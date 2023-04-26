أثناء العودة إلى منزله.. وفاة رجل بعد مشاركته في ماراثون لندن

قال منظمون في بيان اليوم الأربعاء إن رجلا يبلغ من العمر 45 عاما توفي أثناء عودته إلى منزله بعد مشاركته في ماراثون لندن يوم الأحد الماضي.

وأضافوا أن ستيف شانكس وهو عداء مخضرم من نوتنغهام أنهى السباق في ساعتين و53 دقيقة و26 ثانية وسيتم تحديد سبب وفاته لاحقا من خلال الفحص الطبي.