الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

مباراة سابقة بين النصر والتعاونالمصدر: حساب نادي النصر على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 4:00 ص

يفتتح نادي النصر السعودي، مبارياته في دوري روشن للموسم الجديد 2025/2026، بمواجهة صعبة أمام التعاون مساء اليوم الجمعة.

ويقود رونالدو، فريق النصر على أمل العودة إلى منصات التتويج، حيث جدد النجم البرتغالي تعاقده مع العالمي حتى 2027.

ووجه رونالدو رسالة حماسية أمس، لجماهير النصر، طالبهم فيها بمؤازرة الفريق في أول ظهور له بالدوري.

كما ضم النصر أسماء لامعة ضمت جواو فيليكس من تشيلسي الإنجليزي وإينيغو مارتينيز من برشلونة الإسباني وكينغسلي كومان من بايرن ميونخ الألماني، وسيلعبون تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس.

وبعد أكثر من شهرين من تعيينه، خاض جيسوس اختباره الأول مع النصر، بكأس السوبر السعودية التي أقيمت في هونغ كونغ، حيث وصل إلى النهائي لكنه خسر أمام الأهلي بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 2-2.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة النصر والتعاون مساء يوم الجمعة 29 أغسطس 2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وسيتم بث المباراة عبر مجموعة قنوات "ثمانية".

