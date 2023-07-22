أبرز الحضور في مشاركة ميسي الأولى مع إنتر ميامي (صور)

كما كان منتظرًا، كانت المشاركة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي مثيرة.

وشارك ميسي مع إنتر ميامي لأول مرة منذ انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.