أبرز الحضور في مشاركة ميسي الأولى مع إنتر ميامي (صور)
كما كان منتظرًا، كانت المشاركة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي مثيرة.
وشارك ميسي مع إنتر ميامي لأول مرة منذ انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.
وسجل ميسي هدفًا رائعًا من ضربة حرة مباشرة من مسافة بعيدة في اللحظات الأخيرة من المباراة ليفوز إنتر ميامي 2/1.
وشهدت المباراة بالطبع حضور الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد ملاك إنتر ميامي الذي تأسس في 2018.
وتواجدت كل من كيم كارداشيان، وفيكتوريا بيكهام، بين الحضور في المباراة التي بدأ فيها ميسي على مقاعد البدلاء.
كما تواجدت بطلة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز برفقة كارداشيان، كما تم تصوير ليبرون جيمس نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة.
والتقطت الكاميرات عناق ليبرون جيمس مع ميسي، كما التقط جيمس أيضًا صورة مع ديفيد بيكهام التقطتها فيكتوريا في الدقائق التي سبقت انطلاق المباراة.
وكان سيرجيو أغويرو، ومارك أنتوني، وماكسي رودريغيز، وبيكي جي، من بين الأسماء البارزة الأخرى التي حضرت.
ووفقًا لموقع "كادينا سير" الإسباني فقد اشترى ميسي الفائز بكأس العالم 2022 شقة في ميامي في برج بورش ديزاين.