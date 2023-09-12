للإضرار بصورته ومسيرته.. بونوتشي يقرر مقاضاة يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عزم ليوناردو بونوتشي قائد يوفنتوس السابق تحريك دعوى قاضية ضد النادي بسبب تعرضه لأضرار.

وانتقل بونوتشي، قائد يوفنتوس السابق إلى يونيون برلين الألماني هذا الصيف بعدما تم استبعاده من تدريبات الفريق الأول.

وقبل انطلاق تحضيرات يوفنتوس تم إبلاغ بونوتشي أنه خارج التدريبات، إذ لم يعد ضمن خطط المدرب ماسيمليانو أليغري.

وحسب الصحفي الإيطالي دي مارزيو، قرر بونوتشي رفع دعوى قضائية ضد يوفنتوس حيث يعتقد اللاعب بأن النادي قام بتشويه صورته وسمعته كلاعب كما يرى أن مسيرته تضررت بسبب منعه من التدريب مع الفريق وعدم تلقيه الإعداد الكافي.

وحسب التقارير سيطلب بونوتشي تعويضًا ماليًّا، ومن ثم سيتبرع به لجمعيات خيرية.

مشكلة بوغبا

وتأتي أزمة بونوتشي بعد أقل من 24 ساعة على إيقاف بول بوغبا لاعب يوفنتوس بسبب سقوطه في اختبار المنشطات الذي خضع له الشهر الماضي بعد مباراة أودينيزي.

وأعلن يوفنتوس أنه تلقى ما يفيد بخرق اللاعب لقواعد المنشطات وبالتالي إيقافه لحين خضوعه لعينة ثانية وإعلان نتيجتها.

وحسب وكيل بوغبا فإنه ينتظر نتيجة العينة الثانية وأنه متأكد من عدم تعمد اللاعب الفرنسي خرق القواعد.