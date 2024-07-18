اقترب الترجي التونسي من ضم صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف البلايلي قادما من مولودية الجزائر، وذلك في صفقة انتقال سيحصل بمقتضاها النادي على نحو 500 ألف يورو وفق ما أكده لـ "إرم نيوز" مصدر قريب من دائرة القرار في الترجي.

وقدم البلايلي (32 عاما) مستوى لافتا مع مولودية الجزائر خلال موسم 2023 ـ 2024 عندما ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الجزائري للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه كما قاده لنهائي كأس الجزائر قبل الخسارة من شباب بلوزداد (1 ـ 0).

وتقدم الترجي بطل تونس لموسم 2023 ـ 2024 بعرض رسمي للبلايلي لضمه في فترة هي الثالثة في مسيرة اللاعب الجزائري الذي وافق على تجديد العهد مع الفريق الأحمر والأصفر الذي ساهم في تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2018 و2019.

وباعتبار أن عقد البلايلي مع المولودية ينتهي في 30 يونيو 2025، فإن رخصة خروجه كانت رهينة موافقة المولودية التي عرض مسؤولوها على اللاعب تمديد العقد لموسم واحد (يونيو 2026) لكن البلايلي تمسك بمراجعة الامتيازات التي يحصل عليها مع ناديه وخلاص مستحقاته المتأخرة.

ووفقا لمصادر إخبارية قريبة من المولودية، اجتمع البلايلي مع رئيس ناديه محمد حكيم الحاج رجام مساء الأربعاء ليتم التوصّل إلى الموافقة على عرض الترجي التونسي بشرط أن يوفر اللاعب عرضا قيمته 500 ألف يورو كحد أدنى.

وبموافقة الترجي التونسي على العرض، ينتظر أن يحل البلايلي في تونس مطلع الأسبوع المقبل للاجتماع مع رئيس الترجي التونسي حمدي المدب قبل الإمضاء على عقد لمدة عامين.

وحمل يوسف البلايلي قميص الترجي التونسي في مناسبتين الأولى من 2012 حتى 2014 والثانية بين 2018 ـ 2019 قبل أن يغادر نحو الأهلي السعودي ثم نادي قطر القطري ثم بريست الفرنسي، ومنه إلى مولودية الجزائر وذلك في 2023.