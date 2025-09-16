أول ظهور لزوجة كريم بنزيما الجزائرية منذ عقد القران (صور)

ظهرت الممثلة الفرنسية من أصل جزائري، لينا خضري، زوجة كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، للمرة الأولى منذ عقد قرانهما، مؤخرا، خلال العرض الأول لفيلم "Nouvelle Vague" وحفل جائزة Nouvel Hollywood، خلال فعاليات الدورة الـ51 من مهرجان دوفيل للسينما يوم 12 سبتمبر في دوفيل، فرنسا.

وظهرت لينا خضري على السجادة الحمراء للمهرجان بمفردها دون بنزيما، الذي يتواجد حاليا مع فريق الاتحاد السعودي، حيث يقوم بعمليات التأهيل من إصابته، استعدادا للعودة لخوض مباريات دوري روشن للمحترفين المقبلة.

أخبار ذات علاقة مفاجأة.. موقف كريم بنزيما من رحيل بلان عن الاتحاد السعودي

وتألقت لينا خضري خلال حضور العرض بارتداء فستان أسود وقميص أبيض.

وفي يوليو الماضي، احتفل بنزيما بعقد قرانه على النجمة الفرنسية في جزيرة كورسيكا الفرنسية، وسط حضور عائلي محدود وديكورات تتسم بالأناقة والرقي، وأقيم الحفل في سرية تامة بعيدًا عن الأضواء والإعلام، وكان الإعلان مفاجئًا لجمهور بنزيما، لا سيما مع تكتمه الشديد على تفاصيل حياته الخاصة.

منذ إعلان ارتباطهما رسميًا في مايو الماضي، حرص كريم بنزيما ولينا خضري على إبقاء حبهما بعيدًا عن أعين الإعلام.

وتبلغ لينا خضري من العمر 33 عاما، وهي من مواليد الجزائر وهاجرت مع والدها ووالدتها إلى فرنسا.

وبدأت لينا مسيرتها الفنية في عالم التمثيل عام 2014، ونالت شهرة واسعة في عام 2019، بعد مشاركتها في فيلم "بابيتشا" وحصلت من خلاله على جائزة "أوريزنتي"، لأفضل ممثلة.

كما شاركت في العديد من الأفلام التي وضعتها على خريطة نجوم السينما العالمية بشكل كبير.