فيليبي سامبايو مدافع بوتافوغو البرازيلي يثير الخوف بعد سقوطه مغشيًا عليه أمام فاسكو دي غاما (فيديو)

وكان المدافع البرازيلي فيليبي سامبايو البالغ من العمر 28 سنة على دكة البدلاء، لكن المدرب أشركه مبكرا في المباراة بعد طرد المدافع أديلسون رودريغيز في الدقيقة 12.

وتعرض المدافع لحالة إغماء قبل أن يسقط على الأرض وسط خوف وهلع زملائه ولاعبي الفريق المنافس وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 30 نحو المستشفى.

وبحسب تقارير إعلامية برازيلية، تم إسعاف اللاعب في الملعب واستعاد وعيه وغادر ملعب ماراكانا نحو المستشفى لإجراء فحوصات طبية وحاليا تحسنت حالته.