فيليبي سامبايو مدافع بوتافوغو البرازيلي يثير الخوف بعد سقوطه مغشيًا عليه أمام فاسكو دي غاما (فيديو)
أثار فيليبي سامبايو مدافع فريق بوتافوغو البرازيلي الهلع والخوف خلال مواجهة فريقه لفاسكو دي غاما في الدوري البرازيلي، حيث سقط على الأرض فاقدا للوعي دون أن يلمسه أحد.
وكان المدافع البرازيلي فيليبي سامبايو البالغ من العمر 28 سنة على دكة البدلاء، لكن المدرب أشركه مبكرا في المباراة بعد طرد المدافع أديلسون رودريغيز في الدقيقة 12.
وتعرض المدافع لحالة إغماء قبل أن يسقط على الأرض وسط خوف وهلع زملائه ولاعبي الفريق المنافس وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 30 نحو المستشفى.
وبحسب تقارير إعلامية برازيلية، تم إسعاف اللاعب في الملعب واستعاد وعيه وغادر ملعب ماراكانا نحو المستشفى لإجراء فحوصات طبية وحاليا تحسنت حالته.
وتم استكمال المباراة بعد توقف لإسعاف اللاعب ودخول سيارة الإسعاف لنقله للمستشفى وفاز فاسكو دي غاما على بوتافوغو 2-0 في الدوري البرازيلي كاريوكا 2023 في مباراة شهدت طرد لاعبين من بوتافوغو في الشوط الأول.
ويحتل بوتافوغو المركز الثاني بفارق نقطة خلف فلامينغو المتصدر بـ17 نقطة مع مباراة أقل، فيما يحتل فاسكو دي غاما المركز الرابع برصيد 14 نقطة.