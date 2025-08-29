3 أشياء أنقذت حسين لبيب من غضب جمهور الزمالك

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب في اتخاذ قرارات استراتيجية، في مرحلة حرجة شهدها النادي الأبيض، ونجح في إعادة شعبيته لدى جماهير النادي.

وأظهر عدد كبير من جماهير الزمالك، غضبًا واضحًا ضد مجلس إدارة الزمالك، عقب قرار وزارة الإسكان في مصر، بسحب قطعة الأرض بمدينة 6 أكتوبر.

هذه القرارات التي اتخذها المجلس الأبيض، استطاعت إعادة التوازن للعلاقة بين المجلس وجماهير الزمالك، وكبح جماح الجماهير الغاضبة من أداء المجلس.

أخبار ذات علاقة نجم سابق.. 3 خاسرين بعودة أرض الزمالك

الأزمة وبداية الغضب

شهد نادي الزمالك أزمة كبيرة إثر قرار وزارة الإسكان بسحب قطعة الأرض المخصصة للفرع الجديد في مدينة 6 أكتوبر، والتي كان من المقرر أن يبني عليها النادي فرعًا جديدًا بخلاف المقر الرئيس.

هذا القرار أثار غضب جماهير الزمالك خصوصًا بعد أن وعد مجلس الإدارة الحالي، الجماهير بالبدء في الإنشاءات وأن الفرع الجديد سيدر دخلا مهولا على النادي، وسيوفر استقرارًا ماليًا لسنوات طويلة.

واتخذ المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب خطوات عاجلة لاحتواء الغضب واستعادة ثقة الجماهير.

أخبار ذات علاقة بعد أسبوع مرعب.. الزمالك يتلقى دفعة هائلة قبل مباراة وادي دجلة

القرار الأول: اقتراب عودة أرض أكتوبر وقطعة جديدة في التجمع

في تصعيد إيجابي، أعلن وزير الإسكان في مصر، بعد اجتماع مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، دعم الدولة لنادي الزمالك وجماهيره، ورفض الاتهامات المتعلقة بوجود مطور جديد للأرض.

كما أبدى استعداد الوزارة لمنح النادي قطعة أرض إضافية في التجمع الخامس، إلى جانب تعهد باستئناف العمل في الأرض الحالية في أكتوبر، بشرط إثبات جدية العمل.

هذا القرار حمل بارقة أمل كبيرة لجماهير الزمالك وأعاد الثقة في مستقبل الفرع الجديد للنادي، بعد اقتراب حل الأزمة.

أخبار ذات علاقة ذكر الأحرف الأولى من الأسماء.. الزمالك يرد على حملات التشويه بتصعيد خطير

القرار الثاني: تصدر الفريق للدوري

في الوقت نفسه، شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحسنًا ملحوظًا وأصبح على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، مما أعاد الفرح والتفاؤل لجماهير النادي.

ويتصدر الفريق الأبيض جدول ترتيب الدوري المصري منفردًا بـ10 نقاط، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة.

تصدر الدوري كان بمثابة عامل تحفيز ومصدر رضا للجماهير التي ربطت بين النجاح الرياضي واستقرار النادي إداريًا.

القرار الثالث: الوقوف خلف الجماهير وحماية حقوقها

اتخذ مجلس الإدارة خطوات صارمة بالدفاع عن جماهير الزمالك، حيث تقدم بعدة بلاغات للنائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس النادي الأسبق بسبب تصريحاته وتصرفاته المتعلقة بأزمة الأرض، وتأييده لسحبها.

كما وُجهت بلاغات أخرى لحماية الجماهير من أي تطاول أو هجوم، مما أكد وقوف المجلس خلف قاعدته الجماهيرية ودعمه لها بشكل غير مسبوق.

هذا الموقف القانوني والرسمي ساهم في تهدئة غضب الجمهور تجاه حسين لبيب، وعمق من الثقة في المجلس الحالي.