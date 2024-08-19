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رياضة

القادسية السعودي يضم مدافع خيتافي الإسباني

القادسية السعودي يضم مدافع خيتافي الإسباني
جاستون ألفاريزالمصدر: حساب القادسية على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2024، 6:42 م

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع جاستون ألفاريز قادما من خيتافي الإسباني، ليكون أحدث صفقات الفريق الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقال القادسية عبر منصة إكس: "كل ما في القصة استغلينا الفرصة. جاستون ألفاريز مع الفرسان".

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية لصفقة المدافع ألفاريز، الذي سيمتد عقده مع القادسية حتى عام 2028.

 

 

وانتقل ألفاريز (24 عاما) إلى خيتافي قادما من بوستون ريفر من أوروغواي عام 2022 على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني بصفة نهائية عام 2023.

وأجرى القادسية، المملوك لشركة أرامكو، صفقات كبرى منذ عودته إلى دوري الأضواء، أبرزها المدافع ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد، وبيير-إيمريك أوباميانج مهاجم برشلونة وآرسنال السابق، وكوين كاستيلز حارس بلجيكا.

ويستضيف القادسية منافسه الفتح في مستهل مبارياته بالدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل.

نادي القادسيةالقادسية السعودي

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