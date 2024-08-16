قطع الملعب التونسي، بطل كأس تونس لموسم 2023 ـ 2024، خطوة أولى على طريق التأهل للدور التمهيدي الثاني لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه اليوم الجمعة على نادي جاموس من جنوب السودان بهدف دون رد.

وتمكن الإيفواي عصمان واتارا من تسجيل الهدف الوحيد للملعب التونسي في الدقيقة 55 من مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول، التي جرت في مدينة جوبا بجنوب السودان.

وتقام مبارة العودة يوم السبت القادم 23 أغسطس في ملعب حمادي العقربي برادس.

وفي حال تأهله، يواجه الملعب التونسي في الدور الثاني اتحاد العاصمة الجزائري وذلك في شهر سبتبمر المقبل.