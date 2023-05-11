ألتراس باريس سان جيرمان يقرر مقاطعة مباريات الفريق

وكان الألتراس قد أطلقوا قبل أيام هتافات ضد ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم، بينما انتقل آخرون إلى منزل النجم البرازيلي نيمار وطالبوه بالرحيل عن الفريق، بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق مؤخرًا وفشله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم الاستثمار الضخم.

وقالت الرابطة في بيان لها: "الأحداث الأخيرة وحالة علاقتنا مع إدارة النادي تقودنا للاعتقاد بأن هذا هو الحل الأفضل والوحيد للحفاظ على المستقبل المشترك".

وستنطبق المقاطعة أيضا على مباريات فريق السيدات، وذلك ردا على سياسة النادي في الانتقالات والاهتمام بشراء ملعب "ستاد دو فرانس"، عوضا عن الملعب الحالي للفريق "بارك دي برانس".