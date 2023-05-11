ألتراس باريس سان جيرمان يقرر مقاطعة مباريات الفريق
كشفت رابطة جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم "كولكتيف ألتراس"، يوم الأربعاء، عن خطة لمقاطعة مباريات الفريق في الفترة المقبلة.
وكان الألتراس قد أطلقوا قبل أيام هتافات ضد ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم، بينما انتقل آخرون إلى منزل النجم البرازيلي نيمار وطالبوه بالرحيل عن الفريق، بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق مؤخرًا وفشله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم الاستثمار الضخم.
وقالت الرابطة في بيان لها: "الأحداث الأخيرة وحالة علاقتنا مع إدارة النادي تقودنا للاعتقاد بأن هذا هو الحل الأفضل والوحيد للحفاظ على المستقبل المشترك".
وستنطبق المقاطعة أيضا على مباريات فريق السيدات، وذلك ردا على سياسة النادي في الانتقالات والاهتمام بشراء ملعب "ستاد دو فرانس"، عوضا عن الملعب الحالي للفريق "بارك دي برانس".
ولم يعد النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، لاعب الفريق، يحظى بدعم الجماهير التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده ولاعبين آخرين، مثل النجم البرازيلي نيمار المصاب.
بالإضافة إلى ذلك، أبدت الجماهير احتجاجها أمام منزل نيمار، الأمر الذي دعا إدارة النادي الفرنسي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية اللاعب الذي قد يغادر الفريق مع ميسي وآخرين.
وتتبقى لباريس سان جيرمان، الساعي للفوز بلقبه الحادي عشر في الدوري الفرنسي، 4 مباريات فقط هذا الموسم، من بينها اثنتان على ملعبه "بارك دي برينس".
ويتصدر الدوري بفارق 6 نقاط عن نادي لانس صاحب المركز الثاني.