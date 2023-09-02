ليفاندوفسكي: "الليغا" لم تعد ممتعة وجذابة.. ولامين يامال يمتلك موهبة رائعة
أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، عن ضيقه من تراجع مستوى بطولة الدوري الإسباني، مشيرا إلى أن الحكام السبب وراء ذلك.
وبعد خوض 3 مواجهات إلى حد الآن، اكتفى ليفاندوفسكي بتسجيل هدف واحد فقط، وجاء ذلك في المواجهة الأخيرة ضد فياريال (4-3)، حيث تمكن من إضافة الهدف الرابع للنادي الكتالوني.
وقال ليفاندوفسكي في حواره مع شبكة "ELEVENSPORTSPL"، اليوم السبت: "الليغا لم تعد ممتعة وجذابة مقارنة بالماضي وليس بالدوري الهجومي، الحكام يؤثرون بشكل كبير على جمالية اللعب هنا، التحكيم يقتل المنافسة".
وأضاف: "لم أتوقع أن تكون فرق الدوري الإسباني مترددة إلى هذا الحد في لعب كرة القدم".
وعن موهبة برشلونة الشاب لامين يامال، أشار النجم البولندي: "لامين يامال صاحب موهبة رائعة، لكن دعه يكون شابًا أولاً، كم عدد اللاعبين الذين بدأوا بهذا الانفجار واستمروا حتى الثلاثين من أعمارهم؟".
وتابع: "يجب على النادي أن يهتم بلامين يامال ليس فقط من الناحية الرياضية، ولكن أيضًا بالنظر إلى مدى صغر سنه، فهو لا يزال يبلغ من العمر 16 عامًا، لديه موهبة لا تصدق ويفعل أشياء في هذا العمر لم أفعلها".
وعن موعد اعتزاله الدولي، أوضح: "أعتقد أنني سأتخذ قراراً بهذا الشأن قبل بطولة يورو 2024".
ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا، غدًا الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، إذ تحمل هذه المواجهة ذكريات سيئة للنجم البولندي.
وفاز برشلونة بصعوبة على أوساسونا خلال لقاء الموسم الماضي من البطولة بهدفين مقابل هدف، وتعرض حينها ليفاندوفسكي للطرد بعد مرور نصف ساعة فقط.
يذكر أن نادي برشلونة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.