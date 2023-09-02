ليفاندوفسكي: "الليغا" لم تعد ممتعة وجذابة.. ولامين يامال يمتلك موهبة رائعة

أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، عن ضيقه من تراجع مستوى بطولة الدوري الإسباني، مشيرا إلى أن الحكام السبب وراء ذلك.

وبعد خوض 3 مواجهات إلى حد الآن، اكتفى ليفاندوفسكي بتسجيل هدف واحد فقط، وجاء ذلك في المواجهة الأخيرة ضد فياريال (4-3)، حيث تمكن من إضافة الهدف الرابع للنادي الكتالوني.

وقال ليفاندوفسكي في حواره مع شبكة "ELEVENSPORTSPL"، اليوم السبت: "الليغا لم تعد ممتعة وجذابة مقارنة بالماضي وليس بالدوري الهجومي، الحكام يؤثرون بشكل كبير على جمالية اللعب هنا، التحكيم يقتل المنافسة".

وأضاف: "لم أتوقع أن تكون فرق الدوري الإسباني مترددة إلى هذا الحد في لعب كرة القدم".