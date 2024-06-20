ستيفانو بيولي على رأس المرشحين لقيادة نادي الاتحاد السعودي
دخل ستيفانو بيولي، مدرب نادي ميلان الإيطالي السابق، ضمن قائمة المرشحين لقيادة نادي الاتحاد السعودي، في الموسم المقبل.
واستقر نادي الاتحاد على إقالة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، وسيتم الإعلان الرسمي عن رحيله عقب تسوية مستحقاته المالية.
وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، جاء على رأس قائمة مختصرة لنادي الاتحاد، حدد فيها 3 مدربين لاختيار أحدهم، لقيادة الفريق في الموسم الجديد.
وأضاف رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس أن إدارة الاتحاد ستحسم الأمر بين المرشحين الثلاثة، وترى أن بيولي هو الأفضل بينهم.
واختتم: "غاياردو سيرحل رسميًا عن الاتحاد".
ويسعى الاتحاد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري المحترفين السعودي، للاستعداد للموسم الجديد بالتعاقد مع مدرب كبير ونجوم عالميين؛ لمحاولة المنافسة بقوة على المسابقات التي سيخوضها العام المقبل.
وفشل الاتحاد في تحقيق أي لقب خلال الموسم الماضي، بالإضافة للهزيمة أمام الهلال 7 مرات بمختلف المسابقات.