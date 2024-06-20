ستيفانو بيولي على رأس المرشحين لقيادة نادي الاتحاد السعودي

واستقر نادي الاتحاد على إقالة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، وسيتم الإعلان الرسمي عن رحيله عقب تسوية مستحقاته المالية.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، جاء على رأس قائمة مختصرة لنادي الاتحاد، حدد فيها 3 مدربين لاختيار أحدهم، لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس أن إدارة الاتحاد ستحسم الأمر بين المرشحين الثلاثة، وترى أن بيولي هو الأفضل بينهم.

واختتم: "غاياردو سيرحل رسميًا عن الاتحاد".