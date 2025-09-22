ضرب وغيرة.. تعليق ناري من شوبير حول أزمات غرفة ملابس الأهلي المصري (فيديو)

أدلى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير بتعليقات نارية بشأن ما يتردد عن وجود أزمة كبيرة داخل غرفة تغيير ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

وأرجع العديد من المحللين والمتابعين الأزمة التي يعيشها الفريق الأحمر حاليا، الذي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، إلى الأزمات التي تضرب غرفة الملابس بسبب غيرة النجوم بعضهم من بعض، ومطالبة البعض بالمساواة مع أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق المنضم حديثا من الزمالك، وصاحب أعلى راتب بالفريق.

وكان آخر من أدلى برأيه في هذا الشأن هو محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الزمالك السابق؛ إذ قال إن مشكلة الأهلي واضحة للجميع وهي التعاقد مع لاعب جديد يحصد أضعاف ما يحصل عليه النجوم الحاليين، الذين قدموا التضحية للفريق؛ ما صنع مشكلة وأزمة كبيرة بين اللاعبين.

وهو ما رد عليه شوبير عبر قناة النادي الأهلي الرسمية، قائلا: "في قناة الزمالك يتحدثون دائما عن الأهلي رغم أنني لو فعلت الأمر نفسه فسيغضبون، منذ فترة وأنا أقرأ وأسمع سؤالا عما يجري في غرفة ملابس الأهلي؟، وكل البرامج تتحدث عن (أوضة لبس الفريق الأحمر)، وقال اللاعبون أصابتهم الغيرة ويشتم بعضهم بعضا، والكلام دائما عن زيزو وإمام عاشور ومروان عطية وأشرف بن شرقي، وأن هناك أزمة ومعركة مشتعلة بينهم".

وأضاف: "من حق أي لاعب تأمين مستقبله وهذا عالم احتراف ولا يغضب أحدا، ولكن ليس من حقك أن تنشر شائعات وأخبارا كاذبة تؤدي لضيق وغضب الجميع مما يحدث داخل الأهلي، ولكن منذ أن جاء زيزو للأهلي والجميع يشيد باحترافيته وانضباطه داخل غرفة الملابس، وهو مسجل هدفين حتى الآن، وفي كل المباريات التي لعبها كان من أفضل لاعبي الفريق، من ثم لا مشاكل أو أزمات، وهو لديه رغبة في العودة بأسرع وقت، واللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي حاليا، للتعافي من الإصابة، والعودة من جديد خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي".

وتابع: "تريزيغيه سجل آخر هدفين للفريق واعتذر للجمهور عن الأزمة التي حدثت مؤخرا، وأكد للجمهور أنه لم يقصدهم باحتفال السكوت، وهو لاعب معروف عنه الانتماء والأخلاق والحب الشديد للفريق، وهو إضافة كبيرة جدا للنادي، وارفعوا أياديكم عن زيزو وتريزيغيه، وهذا ما أطالب به الإعلام الأحمر أولا؛ لأنه يجر لهذا الجدال، والبطل لا يدافع ولكن يهاجم ويسجل طوال الوقت".

وأردف: "أيضا إمام عاشور، في كأس العالم للأندية 2025 أصيب بكسر في الترقوة، وظل لفترة بعيدا عن غرفة ملابس الأهلي، ثم عُقدت معه مفاوضات لتجديد عقده، وقد طلب رقما معينا وهذا حقه، ثم تم إيقاف التفاوض في الوقت الحالي، فأين المشكلة التي افتعلها اللاعب، بالعكس عندما عاد في مباراة إنبي كان لديه رغبة في اللعب ولكنه أصيب بفيروس A، ونريد معرفة ما هي "الخناقة" التي افتعلها اللاعب لكي نرى في كل البرامج كلمة أن هناك مشكلة وخناقة بينه وبين اللاعبين؟.. ما يقال أمور عجيبة".

واختتم: "أيضا مروان عطية منذ أن انضم للفريق وهو أحد نجوم كل مباراة يلعبها، وهو صاحب قلب وروح وإصرار وتصميم، وجدد مؤخرا عقده وكان راضيا، وهو ملتزم به، وهو واحد من أهم نجوم الفريق".