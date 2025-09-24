أول تصعيد رسمي من الهلال السعودي ضد لودي

اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي أول قرار بتصعيد رسمي ضد البرازيلي رينان لودي، نجم الفريق، والذي قرر فسخ عقده من طرف واحد والرحيل إلى بلاده.

وكان لودي أثار جدلًا حين أرسل خطابًا، عبر وكيله القانوني، إلى إدارة النادي الهلالي، يعلن فيه فسخ عقده من طرف واحد رغم استمراره حتى يونيو 2027.

وأوضح الهلال، 14 سبتمبر الجاري، أنه لن يتردَّد في اتخاذ كافة الخطوات النظامية لحفظ حقوقه في قضية فسخ عقد البرازيلي.

وفي البيان الذي أصدره عقب مغادرته، أكد رينان لودي أنه تعرض للتهميش داخل الفريق، مشيرًا إلى استبعاده من القائمة المحلية للهلال في الموسم الجديد، وهو ما اعتبره سببًا رئيسيًّا في قراره بالرحيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة شركة الهلال قدَّمت شكوى رسميةً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد لودي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن أخطر النادي بفسخ عقده، وغادر بشكل مفاجئ.

وأوضحت أن إدارة النادي العاصمي لم تتلقَّ من "فيفا" أي شكوى موازية من اللاعب ضد النادي حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الهلال أعدت ملف الشكوى بالتعاون مع أحد أكبر المحامين المتخصِّصين في القضايا الدولية لدى "فيفا"، مستندةً إلى أن فسخ العقد من جهة اللاعب غير سليم ومشروع، ولا سيما أن فترة إضافة وتعديل أسماء اللاعبين الأجانب لم تكن انتهت.

وطبقًا لها، يتضمَّن الملف عددًا من النقاط القانونية الداعمة لموقف النادي، تم توثيقها وتقديمها رسميًّا لجهات الاختصاص في الاتحاد الدولي.

وذكرت تقارير إخبارية سابقة، أن محامي رينان لودي، يبحث عن حلول ودية في الوقت الحالي، من أجل حل أزمته مع الهلال بشكل نهائي.

وانضم لودي إلى الهلال، في يناير 2024، قادمًا من مارسيليا، في صفقة بلغت قيمتها 23 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وخاض اللاعب البرازيلي 56 مباراة بقميص الهلال، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع 11، وحقق مع رفاقه ألقاب الدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.