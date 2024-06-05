مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يفتتح منتخب تونس، فعاليات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الأربعاء، بمباراة قوية أمام غينيا الاستوائية.

ويخوض العين بطل دوري أبطال آسيا مباراة مؤجلة في دوري أدنوك مع نادي الإمارات.

وعلى الصعيد الودي يلعب المنتخب الفرنسي ضد لوكسمبورغ، وتلعب إسبانيا ضد أندورا.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: