بعد اتصال رونالدو.. مفاجأة مدوية حول انتقال غرينوود للنصر السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن آخر تطورات رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع الإنجليزي ماسون غرينوود، نجم مارسيليا الفرنسي، خاصة بعد تدخل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي".

ويقود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وفقًا لِما ذكرته صحيفة "ماركا"، المفاوضات مع غرينوود، عن طريق الاتصال به محاولًا إقناعه بالانضمام للنادي العاصمي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأكدت الصحيفة أن رونالدو يسعى جاهدًا لتحقيق هدفه، ألا وهو قيادة النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأبرم النصر عدة تعاقدات محلية مؤخرًا، بالإضافة لضم البرتغالي جواو فيليكس، ويأتي الاسم التالي في أجندة "العالمي" ماسون غرينوود.

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ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي، فإن نادي النصر يضغط وبقوة من أجل حسم صفقة غرينوود، حيث بات "العالمي" قريبًا من الوصول لاتفاق مع ناديه الفرنسي.

وتأتي هذه الأنباء، رغم ما ذكره الإعلامي بين جاكوبس، حيث أوضح أن النصر تقدم باستفسار رسمي حول إمكانية ضم اللاعب، لكن إدارة مارسيليا أبدت رفضها لبيع نجمها في الوقت الحالي.

وأضاف جاكوبس عبر حسابه على منصة "إكس" أن موقف غرينوود نفسه من الانتقال إلى الدوري السعودي لا يزال غير واضح؛ ما يزيد تعقيد المفاوضات.

ووضع مارسيليا رقمًا ضخمًا لبيع لاعبه يتمثل في الحصول على 97 مليون يورو من أجل بيع اللاعب الذي يشغل مركز الجناح الأيسر.

وأشار جاكوبس إلى أن أي صفقة محتملة لبيع اللاعب من مارسيليا ستتضمن حصول نادي مانشستر يونايتد، الفريق السابق لجرينوود، على 50% من قيمة الانتقال، وهو ما يدفع النادي الفرنسي لإعادة تقييم موقفه من الصفقة.

وقدَّم الجناح الأيمن صاحب الـ 23 عامًا موسمًا رائعًا مع مارسيليا، قاد به الفريق للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، بفضل تسجيله 21 هدفًا وصناعة 6 أخرى في الدوري الفرنسي.