قاد المدرب مارسيلو غاياردو فريقه ريفر بليت لتحقيق فوز مثير خارج ملعبه أمام تاليريس كوردوبا بنتيجة 1-0 في مواجهة أرجنتينية خالصة ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

سجل باولو دياز هدفًا في الدقيقة 86 ليمنح ريفر بليت الفوز خارج ملعبه ليضع فريقه قدمًا في ربع النهائي.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب لوكاس سواريز لاعب كوردوبا الأرجنتيني في الدقيقة 60.

وحقق ريفر بليت أول انتصار مع مدربه غاياردو الذي خاض ثاني مباراة مع الفريق بعد تعادله بالدوري الأرجنتيني ضد هوركان بنتيجة 1-1 يوم الأحد الماضي.

وقال غاياردو عقب اللقاء إنه سعيد بتحقيق الفوز، موضحًا أن ريفر بليت يسير على الطريق الصحيح، رغم أن هناك بعض الأمور يجب العمل على تحسينها.

وعاد مارسيلو غاياردو لقيادة ريفر بليت بعد تجربة تدريبية مع نادي الاتحاد السعودي في الفترة بين نوفمبر 2023 إلى نهاية شهر يونيو الماضي.

ولم يستطع المدرب الأرجنتيني تحقيق أي لقب مع فريق الاتحاد كما فشل في تحقيق المركز الثالث المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ ما كلفه خسارة منصبه وتعيين الفرنسي لوران بلان على حسابه.

وتولى غاياردو تدريب ريفر بليت من قبل في الفترة بين 2014 إلى 2022، وحقق لقب كوبا ليبرتادوريس مرتين عامي 2015 و2018.